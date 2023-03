La Mancomunidade recurrirá la sentencia que invalida el contrato de basura para Meis

La Mancomunidade de O Salnés prepara un recurso contra la decisión del juzgado contencioso número 1 de Pontevedra que invalida la adhesión de Meis al contrato comarcal de recogida de basura. Así lo confirmó su presidenta, la también alcaldesa de Meis, Marta Giráldez. “Non estamos de acordo coa sentenza. Tivemos unha reunión co avogado e hai varios puntos por onde atacar”, expresó.



En primer lugar, el recurso planteará que la parte demandante, la empresa que perdió el servicio de basura, “consideramos que non ten lexitimación” para actuar en este procedimiento contencioso-administrativo.



Esta idea choca con lo expresado en la sentencia, pero Giráldez defiende esa posible falta de legitimidad por cuanto Servicios dos Concellos Galegos “non formou parte do procedemento de contratación” que después impugnó, ya que “non se presentou ao concurso”. Si este argumento del recurso prospera, podría bastar para invalidar el fallo, sin entrar ya al fondo del asunto.



A mayores, otro de los argumentos que analiza la Mancomunidade para armar su recurso es que en los fundamentos jurídicos de la sentencia “dise que non se lle deu as mesmas posibilidades á outra empresa e a Valoriza”, algo que no consideran cierto, insistiendo en que la mercantil que prestaba antes el servicio de recogida no se había presentado al nuevo concurso.

A todas las instancias

En el peor de los escenarios posibles para los intereses de la Mancomunidade y del Concello de Meis, el recurso podría no prosperar. De hacerse firme el fallo, habría que abordar cuestiones como qué se hace con la inversión de Valoriza en contenedores y camiones para la ampliación del servicio en Meis.



Pero Giráldez confía en no tener que llegar a esa situación, convencida de que “consideramos que houbo un erro” y que “con todo o respecto, non se entendeu ben” el caso concreto a nivel judicial.



“Imos seguir recurrindo a todas as instancias”, aunque la meisina espera que la apelación que preparan “sexa a última, porque considero que a sentencia ten que revisarse”.