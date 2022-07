Martín Códax triunfa en su primera sesión de “Tardes do Atlántico” y da paso hoy a sus “Enoviaxes”

En un marco incomparable como es la terraza de la bodega Martín Códax el cocinero Iago Pazos –del restaurante carrilexo Loxe Mareiro– brilló ayer en la primera sesión de las “Tardes do Atlántico”. Fue la primera de las muchas jornadas de gastronomía de primer nivel que Martín Códax tiene preparadas para este verano. De hecho la próxima parada de esta programación es el próximo día 12 de la mano de Víctor Conus, del Restaurante La Mesa de Conus. Desde Martín Códax definen sus “Tardes do Atlántico” como una propuesta desenfadada y arraigada al territorio con el albariño como protagonista.



En todo caso no es la única propuesta de la bodega, dado que hoy mismo arrancan a las ocho de la tarde las “Enoviaxes”, un recorrido por el panorama enológico gallego que hoy tendrá como protagonista a “Secretos de Monterrei” con Juan Manuel Sánchez.