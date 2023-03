Meaño adjudica la redacción del proyecto de mejora del vial del centro de salud al CEIP As Covas

El Concello de Meaño acaba de contratar la redacción del proyecto técnico para mejorar el vial sin salida que conecta el centro salud con el colegio de As Covas.



La adjudicación fue en favor de la empresa Enurcoin SL, por 34.472 euros. Este trabajo técnico, explican desde el Ayuntamiento, “marcará o trazado e as características” de la carretera, ”recollendo as afectacións ás parcelas particulares e as expropiacións necesarias para a execución dunha ampliación que busca garantir a seguridade viaria” y peatonal.



El Ayuntamiento ya había sacado a licitación este contrato, pero había quedado desierto “tras a revisión aportada pola empresa que concurriu, o que obrigou a realizar unha nova convocatoria”.

Inversión posterior

Una vez redactado el proyecto, la ejecución material de la obra supondrá una inversión de unos 364.000 euros y un nuevo proceso de contratación. La obra conllevará también una remodelación de la pequeña plaza Herminia Fariña.

El alcalde, Carlos Viéitez, subraya la “importancia” de mejorar esta carretera por la densidad de tráfico en horas puntas, complicado por el paso de autobuses escolares.

“Estamos transformando a rede viaria de Meaño cuns criterios claros de humanización e mellora da seguridade dos peóns; e nesta estrada sen saída é tamén urxente acometer estos traballos, xa que son moitas as persoas que camiñan para ir ao médico”, además de los escolares que acuden andando, valora el primer edil.