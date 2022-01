Meaño tramita la compra de 2.251 metros cuadrados de terrenos para ampliar el área recreativa de Os Pasales

El Concello de Meaño está tramitando la compra de 2.251 metros cuadrados para la ampliación del área recreativa de Os Pasales, en Dena. Se trata de un espacio natural y con zonas de esparcimiento junto al río Chanca muy utilizado por los vecinos. La operación tendrá un coste de 22.510 euros



El procedimiento se realiza mediante adjudicación directa para poder hacerse en concreto con dos parcelas que cumplen con los requisitos para satisfacer los objetivos del gobierno local. Se trata de una finca de 1.301 metros cuadrados y otra de 950 que “reúnen diversas características que as definen como idóneas para a finalidade pretendida, dadas as peculiaridades das necesidades a satisfacer, pola súa situación lindante co río, pola proximidade a unha zona de recreo municipal, e pola súa forma compacta son adecuadas ó destino previsto”, según el informe emitido por el arquitecto municipal.



Con ellas, el Ejecutivo de Carlos Viéitez pretende crear un área recreativa que sirva para ampliar la ya existente y “dotar ao núcleo urbano de Dena, e en xeral a Meaño, de espacios de esparcimiento”, siempre según el expediente. No es la única gestión realizada en este sentido. Cabe recordar que en abril del año pasado firmó la compra-venta de casi 8.000 metros cuadrados por la cantidad de 62.464 euros para la construcción del ansiado edificio de usos múltiples y auditorio en As Covas. El objetivo era llegar a los 10.000, pero faltaban acuerdos con otros propietarios y, en todo caso, el alcalde señalaba que eran suficientes para cumplir con esta vieja demanda.



La decisión de Os Pasales se aprobó en diciembre, en una sesión de la Xunta de Goberno local de Meaño y está dirigida a la compra de estos dos fincas ubicadas en el lugar de Seixiños y en manos de sendos propietarios. Tras realizar la correspondiente tasación pública y valoración pericial, se señaló un precio de 10 euros por metro cuadrado. De este modo, el Ayuntamiento abonará 13.010 euros por una y 9.500 por la otra, con un total de 22.510 euros.