Medio Rural destina 6,5 millones para la elaboración, comercialización y promoción de productos vinícolas

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó las resoluciones de la Consellería do Medio Rural de las ayudas para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas y para la ejecución de medidas de promoción de este sector en mercados de terceros países, con una inversión de algo más de 6,5 millones de euros.



Las aportaciones para la elaboración y comercialización permitieron beneficiar a 28 entidades, siendo varias de la DO Rías Baixas, como el caso de las Bodegas Martín Códax, Terra do Asorey o Rectoral do Umia, entre otras. Esta línea tiene como objetivo mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y su adaptación a las demandas del mercado, así como aumentar su competitividad.



Por otra parte, la línea de ayudas para la promoción del sector vitivinícola en terceros países se resolvió con 13 entidades beneficiarias —nueve de ellas de la DO Rías Baixas— y un importe total de 1,3 millones de euros. Estas aportaciones tienen como fin promocionar el conocimiento de las características y calidad de los vinos gallegos para contribuir a la mejora de su competitividad, según destaca el gobierno gallego.