Estos son los seis lugares de Meis a donde se ampliará el saneamiento

El Concello de Meis licita un paquete de obras de mejora de saneamiento en varios lugares del municipio. El presupuesto base de licitación es de 328.077,25 euros, con un plazo máximo de ejecución de 135 días, unos cuatro meses y medio. El proceso de contratación está en la recta final y la mesa técnica ha elevado propuesta de adjudicación, en favor de la empresa aspirante mejor puntuada, Covsa. La intención del Ayuntamiento es financiar la actuación con cargo al Plan Concellos 2022-2023 de la Diputación de Pontevedra.



El proyecto prevé actuar en seis lugares del municipio meisino, como son Lusío, Penente, Quintáns, Caxín, A Pedreira y Gondarei de Abaixo.



Todavía sin alcantarillado

Según la memoria que obra en el expediente de contratación, los núcleos poblaciones en los que se prevé obrar en esta ocasión “carecen de saneamento público”.



De este modo, la mayoría de viviendas en dichas zonas echan mano de “distintas tipoloxías de saneamento” alternativo a la red pública, siendo “a máis empregada” la del “saneamento doméstico autónomo”. Se trata de un sistema que “consiste no tratamento ‘in situ’ dos pequenos volumes de auga xerados en vivendas illadas que non están conectadas ao saneamento público”. No obstante, los técnicos, “despois de avaliar o terreo, chegamos a conclusión de que a mellor solución a adoptar, tanto técnica como medioambiental, é conectar este núcleos á rede de saneamento pública”.



Aunque el proyecto tiene un “obxectivo común”, dotar de alcantarillado público a estos lugares, “as actuacións sitúanse en dúas localización diferenciadas”, que motivan dos grandes áreas de trabajo. Por un lado, Lusío, Quintáns y Penente, en las parroquias de San Salvador de Meis y San Vicente de Nogueira, y, por otro, Gondarei de Abaixo, Caxín y A Pedreira, en la parroquia de San Martiño.



De una parte, las nuevas redes independientes se conectarán a la canalización general de saneamiento localizada bajo la carretera provincial EP-9403. De otra, se creará una red principal formada por un colector funcionando por gravedad, que se conectará, a su vez, a un pozo de registro existente en el entronque con la carretera provincial EP-9402.



Esta licitación se tramita por un procedimiento abierto y simplificado y han concurrido a ella un total de cinco empresas aspirantes.