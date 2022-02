Meis tendrá reglamento de uso de sus locales públicos para equiparar derechos y deberes de las comunidades de montes

El Pleno del Concello de Meis aprobó en los últimos días una ordenanza reguladora del uso de los locales municipales por asociaciones sin ánimo de lucro, radicadas en el municipio, o por particulares que justifiquen un interés público o social en su actividad. El objetivo último del texto es equiparar los derechos y obligaciones entre las comunidades de montes que hacen uso de locales municipales en las parroquias y cuyo tratamiento era hasta ahora dispar, dependiendo de cada caso concreto.



El texto salió a aprobación inicial y se remitirá al boletín oficial de la provincia de Pontevedra, para su exposición pública durante treinta días hábiles, a fin también de que los interesados puedan presentar alegaciones. Si concluido dicho plazo no hay ninguna reclamación, se entenderá ya definitivamente aprobado.



La aprobación contó con los votos favorables del PSOE en el gobierno local y del BNG. El PP se abstuvo y su portavoz, el exalcalde, José Luis Pérez Estévez, expresó sus dudas sobre este nuevo sistema. Le replicó la alcaldesa, Marta Giráldez, quien señaló que el ejecutivo actual no cree “normal que algunhas comunidades de montes teñan asinado un convenio co Concello e outras non” para el uso de estos espacios. “Esta nova ordenanza pretende que asinen todas as comunidades de montes e que o Concello sepa o uso que se fai dos locais”. “As comunidades van poder seguir facendo a mesma actividade nestes inmobles, pero o Concello terá tamén coñecemeto do que se fai”, aclaró.



Al popular le parece una “medida intervencionista do Concello no labor que se facía nas diferentes parroquias”. “Temos dúbidas”, argumentó Pérez, ya que “non temos moi claro como se vai regular”, de ahí la abstención. Eso sí, indicó que “se vostedes queren tratar a todas as comunidades de montes da mesma forma, moi ben, son cousas que teñen que ver vostedes”, pero afirmó que “nós non o fariamos así, teriámolo feito doutra maneira”.



Giráldez reiteró la idea: “Nós non compartimos como se viña facendo ata agora”. Puso como ejemplo que “algunhas comunidades asumen o pago da luz e outras non e asúmeo o Concello”. Por ello, la nueva ordenanza pretende que, una vez firmen los protocolos todos los colectivos de comuneros, “todas as comunidades teñan os mesmos dereitos e obrigas, xa que antes non había igualdade”, concluyó.



El BNG, por su parte, se abstuvo en la comisión informativa previa, pero cambió su voto al “sí” en el Pleno, después de que así lo trasladase la asamblea del grupo nacionalista a su concejal, Xoán Manuel Vázquez.