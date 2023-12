El Mercado do Galo de Meis vuelve a ser un éxito tras agotar 150 ejemplares en menos de tres horas

El Mercado do Galo de Corral de Meis volvió a ser un éxito en su duodécima edición. En apenas tres horas, las criadoras vendieron unos 150 ejemplares sin contar los que ya habían despachado anteriormente por encargos. La subida de precio en un euro no supuso un problema, “a xente enténdeo”, explicaba Maricarmen Reboredo. Este año estaba a 12 euros el kilo y tomaron la decisión ante el incremento general de los costes, aunque desde luego no toman la actividad como un negocio. “Con isto non vives, pero o mercado é un aliciente, fas estes cartos para o Nadal que sempre veñen ben porque se che acorda o que levas gastado no ano...”, expuso la meisina.

Una de las criadores en el mercado meisino | MÓNICA FERREIRÓS



Las vendedoras acudieron a la Praza de España sobre las ocho y media de la mañana y un trabajador del servicio de limpieza les dijo que a las siete y media ya había llegado un comprador. Cada año agotan antes el producto que ofrecen en el Mercado, pues si en anteriores ediciones estaban allí hasta las dos de la tarde o algo más, tanto ayer como en las anteriores no pasan del mediodía. Entre los 150 despachados en la cita había algunos que estaban encargados pero las meisinas intentaron dejar el mayor número posible para venta libre.

Compradores en la cita celebrada esta mañana en Meis | MÓNICA FERREIRÓS



Este colectivo también toma esta iniciativa como una manera de confraternizar, pues realizan sus reuniones e incluso una cena tras celebrar uno de los eventos navideños de Meis que ya son toda una tradición.