Más mobiliario y el banco LGTBI “máis grande do mundo” ponen la guinda a la nueva Dolores del Valle

El Concello de Cambados ha rematado la reforma integral de la Praza Dolores del Valle –conocida anteriormente como A Xuventude– con la instalación del mobiliario urbano pendiente y que se retrasó por problemas de suministro. Hay más elementos y entre los nuevos destacan un banco LGTBI de 15 metros de largo, “o máis grande do mundo”, y otro circular para fomentar la creación de “parladoiros”. Y es que su pretensión es fomentar el uso y disfrute de este espacio infrautilizado por los vecinos, llenándolo también de más contenido como futuras ediciones de la feria de artesanía “Son do Campo”.



Así lo explicó ayer el alcalde, Samuel Lago, en una visita realizada junto a la concejala de Igualdade, Fátima Abal. También indicó que otro pintado con la bandera arcoíris, de madera, más pequeño y que estaba junto al auditorio, se reubicará en otro emplazamiento, seguramente en la Praza de San Gregorio, que también será sometida a una profunda remodelación. Cabe recordar que unos vándalos lo habían arrancado, pero el nuevo es a pruebas de este tipo de acciones pues mide 15 metros de longitud y es de metal.



Según los mandatarios, es el asiento LGTBI “máis grande do mundo” y completa la remodelación de la plaza junto con otros de descanso, uno circular a modo de “parladoiro”, nuevas papeleras, iluminación, barandilla... Que ponen la guinda al proyecto rematado hace meses y que no se instalaron antes porque por “problemas de suministro, tardaron máis do previsto”, argumentó Lago.



También se colocó un gran rótulo con el nombre Dolores del Valle en acero inoxidable para “darlle vistosidade á fachada porque esta praza parece un pouco descoñecida para algúns vecinos. Quizais a xente non accede tanto a ela por estar nun nivel superior”. Es por ello que ahora también entrará en el listado de espacios para celebrar eventos como fue la primera feria “Son do campo”, que repetirá aunque en otras fechas con mejor tiempo, en lugar de la Navidad.









El sentir de los vecinos





Concretamente sobre el banco, el regidor manifestó que pretenden “visibilizar o espírito de Cambados e a da súa xente en prol da igualdade e na defensa dos dereitos e liberdade sexuais. Cremos que será un escaparate bonito e importante na defensa destes colectivos”.



Por su parte, Abal recordó que también tienen el banco de la amistad y contra el bullying, que también fue pasto del vandalismo, y considera que con estas iniciativas “amosamos unha vez máis que somos un pobo que está coa diversidade e que agradece esa riqueza na sociedadde que producen as diferentes formas de vivir, de que cada persoa sexa o que queira ser, de que todos somos iguais e que así o pensamos dende as institucións e a sociedade”. Asimismo destacó el reciente bautismo de la plaza con el nombre de la benefactora Dolores del Valle.