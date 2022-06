La Mostra de tradiciones y oficios en extinción de Baión celebra su quinta edición con novedades

La Asociación Cultural O Castro de Baión celebra este fin de semana la quinta edición de su Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares para trasladar a los asistentes a los años 60-70. Será un auténtico “no parar” con exhibiciones, talleres, juegos, actuaciones musicales y un largo etcétera. Como novedades para este año, habrá un obradoiro de creación de “espantallos”, con su respectivo concurso, además de puestos de comida variada, que era una demanda de asistentes a ediciones anteriores.





Los últimos artesanos

En el campo de la iglesia se podrá disfrutar del buen hacer del último telleiro de Galicia, procedente de Tui, pero también de “follalateiros”, “zoqueiros”, “cesteiros”.... Y además es una experiencia inmersiva, pues los más pequeños podrán poner en práctica algunos de estos oficios en franca extinción. No faltarán las exhibiciones de costumbres como la malla del trigo y de la “forma máis antiga”, advierte el presidente, José Sabarís, pues no faltarán ni los carros de “bois”. Tampoco las exposiciones de útiles de labranza y de motos, ni la diversión con juego populares y actuaciones de los grupos musicales de O Castro y de Teatro Aturuxo o de M80 y Vilamariachi, que les acompaña todos los años y tocarán el domingo. Y la Noite Meiga con santa compaña y queimada incluida están garantizadas. “Aburrimento non vai haber”, explicó la directora del grupo teatral, Fátima Rey.





Este año también habrá un taller para crear espantapájaros y una búsqueda del tesoro para familias, y las cantareiras de Madialeva volverán a poner un stand con el grupo de mayores y los niños de la asociación “Con Eles”, que exhibirán los trabajos realizados a lo largo del año.





Aparcamientos disuasorios

Además O Castro ha hecho coincidir la Mostra con la celebración de su XXX Encontro dos Maiores que reunirá a más de cien personas procedentes de todas partes de Galicia en una gran comida en el pabellón. Así las cosas, espera a cientos de personas y, de hecho, Sabarís pidió a los asistentes que hagan uso de los aparcamientos disuasorios ubicados a escasos cien metros del epicentro de la celebración, para evitar los habituales problemas de embotellamiento.





Darle aún más proyección

También indicó que la asociación espera contactar con colectivos vecinales y ayuntamientos limítrofes para sumarlos a esta iniciativa porque a día de hoy “é a mostra máis importante de Galicia das súas características, pero pode ser moito máis potente”, explicó. Asimismo destacó que es posible gracias a las personas del voluntariado de O Castro, “santo e seña desta asociación”, añadió.





“Así se vivía y se puede vivir”

El programa cuenta con la colaboración económica de la Xunta, la Diputación y el Concello. El alcalde, Gonzalo Durán, que acudió a la presentación con la concejala Ana Carballa, indicó que se trata de una buena oportunidad para “enseñar a la gente que así se vivía y así se puede vivir”, de poner en valor “las muchas ventajas de vivir en el rural” porque “creemos en esta forma de vida” cuyo “único” inconveniente que ve es el “acceso a internet” para el tan extendido ahora teletrabajo. De hecho, el regidor vilanovés cree que “tiene mucho que enseñar a estos ecologistas de nuevo cuño”, declaró.