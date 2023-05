Mougán denuncia el “silencio cómplice” del alcalde por la falta de médicos en el centro de salud

El candidato socialista a la Alcaldía de Ribadumia, Javier Mougán, denuncia que este martes el centro de salud solo contó con un médico y denuncia el “silencio cómplice” de David Castro, del que añade "que se converteu nun caladiño máis do PP". El alcaldable asegura que “un bo alcalde defende á súa veciñanza e esixe que se presten os servizos básicos que corresponden a outras administracións” y añade que “unha vez que virou a chaqueta ten que calar diante do inxustificable”.





Mougán afirma que la calidad de la atención "estase a resentir, pero no Concello parece que non importa". En este sentido, explica que los recortes de personal abocan a que las citas ordinarias (no urgentes) tarden de 12 a 20 días según el médico de cabecera correspondiente, expone.