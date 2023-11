La Navidad llega mañana a O Grove con el encendido de las luces y el concierto de Broken Peach

El Concello de O Grove activa mañana por la tarde su Navidad con el encendido del alumbrado que dará vida a las calles. Será a partir de las 20 horas en la rúa Castelao donde habrá novedades y sorpresas en la iluminación. Además, si el tiempo lo permite, el acto contará con un concierto del grupo Broken Peach que presentará su nuevo espectáculo navideño.



La Illa de A Toxa también tendrá su particular encendido pero será el domingo a partir de las 18 horas en colaboración con la comunidad de propietarios de A Toxa y contará con la actuación de la Coral de la Cofradía de San Martiño do Grove.



“Temos unha programación chea de actividades e contidos que esperemos que respondan as demandas do nadal no Grove”, destaca el alcalde, José Cacabelos, quién desvela una “novidade importante”. Y es que la recientemente creada Banda de Música municipal de O Grove ofrecerá un Concierto de Nadal para el deleite de los vecinos y cerrar el año en el Auditorio de Monte da Vila. La cita será el 30 de diciembre con temas conocidos que la banda “está preparando con moito agarimo. Queremos que sexa algo especial” confirma el regidor.







Como ya es tradición, no faltará la visita del Apalpador a la Aldea Grobit de A Toxa los días 21, 22 y 23 de diciembre para dar paso a la llegada de Papa de Nadal que el 24 de diciembre saldrá en cabalgada desde el puente de A Toxa a las 19 horas para recorrer la villa y saludar a todos los niños.



Las prebadaladas y la fiesta infantil que organiza Emgrobes en la Praza do Corgo y la carrera San Silvestre del ANPA Valle Inclán despedirán el 31 de diciembre y ya con la llegada del nuevo año, los Reyes Magos de Oriente tendrán su gran cabalgata por las calles de O Grove a partir de las 18 horas.



La programación incluye también la exposición del XI Concurso de Pintura Ernesto Goday, la audición de la Escola de Música municipal, el espectáculo solidario “Isto é Rock!” con la grovense Carolina Rubirosa y el festival de baile Cantodorxo. También habrá talleres navideños, Ludoteca de Nadal, el cuentacuentos para bebés “A Viaxe de Nano”, el obradoiro “CSI o roubo da tarta” y Lecturas con premio por utilizar el servicio de préstamo de las bibliotecas de O Grove.