La negociación entre el bipartito y el BNG por el presupuesto encalla en la reducción de la partida de festejos

La primera reunión del BNG y el bipartito por el presupuesto se saldó sin acuerdo. El principal punto de desencuentro fue la minoración de la partida de festejos para dedicar más dinero a entidades culturales, comisiones de fiestas e instalaciones deportivas. PSOE y Somos señalan que ya se han ampliado este tipo de partidas, pero los nacionalistas lo consideran insuficiente y lo ven como una “liña vermella” de los socios, que puede ser decisiva. Con todo, acordaron volver a reunirse el próximo martes.











“Moitas liñas vermellas”





Los nacionalistas reunirán primero a su Consello Local para explicarle la situación, porque también hubo puntos de encuentro. No obstante, su portavoz, Liso González, reconoció que lo ve “difícil” y “moitas liñas vermellas”, como en la partida de festejos. Este año aumentó y pedían quitarle 70.000 euros de lo que sería para el Albariño, Vieira, Nadal, etc. para repartirlos entre entidades culturales para actividades (20.000 euros), comisiones de fiestas (20.000 euros) y 10.000 para instalaciones deportivas, entre otras cuestiones. Pero “preguntámoslle se había un punto intermedio para chegar a un acordo e dixéronnos que non. Nos sorprende que nin o intenten, vista a minoría na que están”.









Aumento “razoable”





El alcalde, Samuel Lago, indicó que “non é que esteamos pechados e, de feito, o demostramos porque xa duplicamos as partidas a entidades culturais, de 7.000 a 14.000 euros,. e de comisións de festas, de 5.000 a 10.000 euros, pero o ven insuficiente”. También recordó que en muchas actividades de asociaciones colaboran a mayores con logística. Pero además, es que tanto el socialista como su socio, el concejal de Economía e Facenda, Xurxo Charlín, defienden que el incremento del Albariño “só foi dun 10 %”, pasando de 330.000 a 350.000 euros, y en todo caso les parece razonable teniendo en cuenta que es ano Xacobeo y su 70 aniversario.



El cementerio de Vilariño es otro problema. Los nacionalistas pedían que los 2.000 euros dedicados a limpiezas y mantenimientos se sumasen a los 25.000 euros de la ayuda concedida a la asociación de propietarios del de Vilariño para unas obras y se pusiese en el Orzamento como transferencias corrientes y abrirla a todas las comunidades de camposantos mediante un sistema de concurrencia competitiva. Pero, el regidor fue tajante: “Primeiro non se pode porque é unha inversión e ademais, non podemos romper ese compromiso cos veciños e que ademais está por escrito”.

Abrir la posibilidad de repartir la ayuda del cementerio de Vilariño a otras entidades también es innegociable







En el apartado de obras, el BNG considera que las promesas de que se van a pedir ayudas para algunas son “vagas”, pero, en principio, se conformarían con lo planteado por el bipartito, de incluirlas en la segunda anualidad el Plan Concellos, que se debe solicitar a finales de año. No obstante, González les reprochó que no contaran con ellos para la primera parte, ya solicitada: “É estraño, e ademais o alcalde prometeu diálogo na investidura e que nos ía chamar para unha reunión que nunca se celebrou”.



En principio, también acepta que no se puedan cubrir todas las plazas vacantes de la RPT, y se conformarían con convocar la de técnico de medio ambiente, y también habría acuerdo para crear ayudas directas a comedores escolares.



Con todo, ambas partes muestran su voluntad de seguir negociando, pero las sensaciones son agridulces. El alcalde se queda en que “non son pesimista” y aseguró que estirará “as negociacións o que sexa necesario” para evitar otra cuestión de confianza. También le queda reunirse con PP y Pode, pero está claro que su opción más viable es el Bloque.



Y respecto al Plan Concellos, que también le criticaron otros, señaló que este año se adelantaron los plazos de solicitud y se tuvo que pedir antes de hacer el presupuesto y que, en todo caso, está esa segunda convocatoria.