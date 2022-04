Una nueva sentencia obliga al Concello de Sanxenxo a devolver a su puesto a un trabajador de Emerxencias

Una nueva sentencia de la justicia da la razón a la plantilla del Servizo municipal de Emerxencias Sanxenxo que mantiene un proceso judicial abierto contra el Concello por la reorganización del servicio.





Según informan los trabajadores en sus redes sociales, acaba de publicarse la sentencia relativa a la reclamación de uno de los efectivos que, señalan, "fue trasladado contra su voluntad a esa nueva unidad medioambiental tan importante para la prevención de incendios forestales, que realiza labores tan relacionadas con dicha prevención como quitar hierbajos de bordillos de aceras".





Dicha sentencia establece "de manera clara y soberana", apuntan, que "nuestro compañero ha sido sometido a un proceso ilegal, y debe ser repuesto de manera inmediata en su anterior puesto con sus anteriores condiciones".









Tras el dictamen de la justicia desde la plantilla de Emergencias manifiestan que el alcalde Telmo Martín de dedicarse se dedica "a aprender sobre leyes y buena gobernanza, leyendo las sentencias que le dicen que puede hacer y no hacer, con el dinero que le cuesta a los vecinos".







Asimismo, consideran que "quizá si no gobernase con la única directriz del ordeno y mando, los vecinos podrían ahorrarse gran parte de los 100.313 euros que le cuesta al Concello de Sanxenxo la defensa letrada en todas los pleitos que pierde uno tras otro por las decisiones kamikazes de Telmo Martín". En este sentido, añaden, "resulta curioso ver la pasividad de los concejales que lo rodean, que, o piensan como él o no se atreven a decirle lo que piensan, quizá porque el alcalde es un autócrata y tener opiniones contrarias a la suya se paga con el puesto. Telmo Martín, esto no es su cortijo privado, gobierne para los vecinos y no para su propio ego", concluyen los trabajadores.