Las obras de saneamiento de la Xunta empezarán en octubre y por Aldea de Tragove

Augas de Galicia y el Concello de Cambados se están coordinando para iniciar el macropoyecto de mejora del saneamiento en el centro urbano, de tal manera que los trabajos empezarán a principios de octubre y en la zona de Aldea de Tragove. Además, se ha acordado no abrir varias zonas de actuación a la vez, para causar las menos molestias posibles, y se ha pedido la mejora del tramo de aceras entre el cruce de Catro Camiños y el Alto do Breixo, en el margen izquierdo en dirección a Castrelo, cambiando las actuales de loseta hidráulica por unas de granito, y que se incluya un conjunto de casas sin conexión a las fecales en la zona de Castrelo.



Así lo explicó el alcalde, Samuel Lago, que la semana pasada se reunió con la empresa adjudicataria y técnicos de Augas de Galicia, que ejecuta este proyecto por 1,7 millones con la instalación de algo de tres kilómetros de nuevas tuberías para hacer redes de separativas de pluviales y fecales, algo fundamental para evitar la llegada de aguas innecesarias a la EDAR de Tragove y alivios contaminantes al medio. Además se actuará en varios bombeos.



El regidor indicó que han empezado con el replanteo y la previsión es iniciar las obras en octubre y con un calendario de ejecución, el cual “contemple a execución dos traballos no ámbito rural no verán e no urbano no inverno”. Cabe recordar que, entre otras cosas, se prevé la anulación de la deficiente depuradora de O Facho y las fecales de los núcleos a los que daba servicio se evacuarán a la de Tragove y esto requiere una infraestructura de bombeos y tuberías.



Lago también indicó que solicitó que “non se teñan abertas dúas zonas de traballo á vez, que segundo se empeza nun lugar non se comece noutro, na medida do posible, para non colapsar moito o tráfico, aínda que, obviamente, as obras sempre causan molestias e tamén pedimos comprensión aos veciños”.

Punto “bastante crítico”

El alcalde indicó que la empresa se mostró dispuesta a aceptar sus peticiones, pero no se mostró tan optimista con Augas, en cuanto a que le pidió aprovechar y ejecutar una vieja demanda: solucionar un “punto bastante crítico” en la carretera autonómica PO-550, en Castrelo, donde solo hay una red de pluviales a la que los vecinos fueron conectando las fecales hasta el punto de que se tuvo que conectar a la depuradora. “O Concello non ten capacidade económica e quedaron de miralo, pero non parecen moito polo labor”, explicó.