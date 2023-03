La oposición abronca al edil de Urbanismo: Huida de vecinos, pérdida de ayudas y retrasos en las licencias

La oposición de Cambados cargó ayer en bloque contra la gestión de la Concellería de Urbanismo dirigida por Xurxo Charlín. No es la primera vez, pero Pode insistió con una moción muy bronca a la que se sumaron BNG y PP. Todos coincidieron en dibujar un panorama de vecinos que "fuxen" a otras localidades con más facilidades en la obtención de licencias, porque en Cambados “é misión imposible”, pérdida de subvenciones e incluso arquitectos que “non queren traballar” en la localidad.



Charlín reconoció retrasos, pero defendió que los “plazos son relativos”, para empezar por la necesidad de informes de otras administraciones por carreteras, la protección patrimonial del conjunto histórico, las normativas relativas a la protección litoral, etc. Es más, aseguró que son “moi escrupulosos”, sobre todo porque cuando asumió la concejalía heredó tres o cuatro casos de derribo de viviendas y “tiña claro que quería evitar estas cousas porque é moi triste, así que somos moi esixentes si”, contó.



Para la oposición no es cuestión de exigencia. “Estás falando de normas que levan toda a vida. Non se pode negar a realidade”, se quejó Liso Gonzalez, el portavoz del BNG. “O que me trasladan os arquitectos é que falta uniformidade nos criterios”, añadió la popular Sabela Fole.



Todos pusieron sobre la mesa que es el sentir general de los vecinos y aseguraron conocer casos cercanos, de gente que se ha ido a otras localidades, que incluso intentó rehabilitar una casa y “acabou vendendo”, y otras situaciones. “Falta liderado en Urbanismo”, apuntó González.

"Un veciño tivo que ir a una cafetería de Pontevedra para conseguir cita"

Para el portavoz de Pode, José Ramón Abal Varela, la “primeira gran complicación” es conseguir atención porque el arquitecto jefe teletrabaja. Llegó a asegurar que hay “veciños que foron citados en bares para poder ter atención presencial e nun caso tiveron que ir a unha cafetería de Pontevedra para conseguir unha cita. É denigrante”, declaró.



De nada le valió a Charlín una retahíla de datos sobre que Cambados es la tercera localidad de O Salnés donde más se construyó nueva vivienda; que se responde a las cuestiones en menos de 48 horas y que no siempre es necesario, pero en caso de que sí, se atiende presencialmente; ni que han contratado más personal con una bolsa de interinos de dos arquitectos técnicos; ni que el volumen de requerimientos aumentó en el departamento. “Negas a evidencia e les un informe que che fixo o técnico, é o do máis bochornoso deste mandato”, añadió el concejal de Pode. Así consiguió el apoyo del resto de opositores para instar al bipartito a que mejore este departamento.