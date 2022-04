La oposición acepta las facturas pendientes a regañadientes ante los reparos de Intervención a algunos gastos

La oposición de Cambados aceptó en el pleno del jueves la aprobación de 763.000 euros en facturas pendientes de pago por gastos realizados en 2021, pero lo hizo para que las empresas y autónomos pudieran cobrar, a regañadientes, ante los reparos de Intervención a algunos gastos que se están haciendo por contratos sin vigor, que ya deberían haber salido a licitación, o el exceso de horas extraordinarias, que en algún caso triplican el límite legal, según denunciaron.





Los tres partidos coincidieron en sus argumentos y consideran que esa deuda procede de una “mala xestión” y no solo de gastos menores y urgentes para los que no había partida habilitada, o sin dinero suficiente, o de facturas presentadas ya en este ejercicio. Es más, aseguraron que la “maioría foron presentadas en tempo, pero estaban no caixón”, como dijo el portavoz nacionalista, Liso González. También acusaron al bipartito de retrasar a propósito la entrega de algunas para no descuadrarle las cuentas:

“Pedídeslle ás empresas que as metan por rexistro para o ano que vén, e iso sábese en todo Cambados”, denunció el portavoz popular, Luis Aragunde. Para José Ramón Abal Varela (Pode), el informe de Intervención “é demoledor” cuando “fala de prestacións que teñen cabida en contratos menores pero que non seguiron a tramitación esixida ou outros sen licitación, cando era preceptivo, e de facturas que se pagan por contratos que non están en vigor e que deberían sacarse a licitación”, detalló.





Con remanente y ahorros

El concejal de Economía e Facenda, Xurxo Charlín, reconoció que hay cuestiones como el servicio del Conservatorio que se deben licitar, pero defendió la gestión con argumentos como que no podían prever la salvaje subida de la luz cuando hicieron el presupuesto, en marzo, y que, en todo caso, no tienen necesidad de acudir a artimañas porque, entre otras cuestiones, 2021 “foi o ano que maior remanente tivemos”, de 300.000 euros, y “temos 1,4 millóns no banco e só 300.000 euros de débeda cos bancos”.





El alcalde, Samuel Lago, también le restó gravedad a las palabras de los opositores señalando que, en todo caso, esos contratos sin licitar “son pequenos, como o de mantemento de ascensores, e están en tramitación” y que otros gastos se realizaron a pesar de no contar con partida porque “eran urxentes”.





A la hora de votar, el bipartitto contó con el sí de BNG y Pode y la abstención del PP. En concreto, se votó pagar esos 763.000 euros con el remanente y el dinero consignado para plazas vacantes en la plantilla que nunca se cubren. De hecho, cuestiones como estas preocupan al Bloque: “O orzamento ten eivas que corrixir”, dijo su portavoz, quien pidió diálogo al gobierno en minoría. Un claro aviso, pues este lunes mantienen la primera reunión de negociación para el presupuesto de este año.





Asunto retirado del debate

Por otra parte, el regidor socialista retiró del debate la propuesta de bonificar el ICIO de la licencia pedida por la Cofradía para reformar la fábrica de hielo porque el PP le anunció que se iba a abstener y su gobierno quería aprobarlo por unanimidad. A ojos de los populares fue una jugada para quedar bien ante los vecinos y no asumir su responsabilidad de gobernantes: “Querían convertirnos á oposición en cómplices dunha ilegalidade porque non se atrevían a pillarse os dedos eles sós”. Y es que según Aragunde, Tesorería informó desfavorablemente y Secretaría ni se pronunció, “co cal, o acordo sería nulo de pleno dereito”.





Es más, considera que PSOE y Somos sabían de este posible rechazo de los técnicos y les reprochó que no realizaran una modificación de la ordenanza fiscal para que la petición del Pósito tuviera cabida y buen final, pues le supondría una rebaja de unos 20.000 euros y, de hecho, lamentó no poder ayudarle. “Son uns ineptos, tiveron tres meses para facelo porque xa en decembro chamaron a Portos para preguntarlle se a bonificación podría prexudicar á axuda pedida para realizar as obras”, agregó su portavoz. Realizó estas declaraciones ayer, lamentando que Lago no le dejara explicarse en el pleno. l





Reproches a Pode por decir que Abal viajó para “desestresarse”

Como ya viene siendo costumbre, no faltó el enfrentamiento entre José Ramón Abal Varela y la exalcaldesa, Fátima Abal, por 800 euros de un viaje que hizo a Málaga para una asamblea de Acevin. El edil únicamente dijo que le parecían unas “vacacións” porque “estaría moi estresada”, pero precisamente el argumento ofrecido por la edila para dejar el bastón de mando fue el estrés, así que le acusó de “banalizar e cachondearse” de algo que “pode acabar en enfermidades graves, suicidio, infartos...”. El concejal recibió un tirón de orejas de Somos y del alcalde, que le pidió que no entrara en “cuestións personais”. También del BNG, a quien le pareció un exceso de la legítima crítica, aunque también tildó de “vergoña allea” la imagen general.