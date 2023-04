Pablo Leiva se presenta para transformar O Grove y apostará por la construcción de un Centro de Día

El candidato a la Alcaldía de O Grove por el PP, Pablo Leiva, presentó ayer su candidatura arropado por los miembros de la lista, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, el conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez y el presidente del PP de Pontevedra, Luis López, quién destacó que “Pablo é unha persoa con inquedanzas, formada e preparada. Teno todo para ser un magnífico alcalde”.



En este sentido, López confirmó que Leiva “asume un compromiso importante con todos os seus veciños porque está convencido de que aquí hai moitas cousas que facer para recuperar o esplendor que tivo O Grove hai non tantos anos, e que pouco a pouco se foi perdendo a costa da inacción do actual Goberno, un Goberno esgotado, que xestiona mal e por inercia e, o peor de todo, de costas aos veciños, aos colectivos…”. Un alcalde, por el socialista José Cacabelos, que, añadió, “está máis cómodo en confrontar que en xestionar o seu concello”.

Así, presentó al PP de Leiva como “unha verdadeira alternativa de Goberno” con “un proxecto serio, estable e moi necesario para O Grove”, que tiene dijo, “potencial para ser un concello referente en moitos eidos: a nivel turístico, medioambiental, gastronómico, co sector do mar, a nivel cultural e deportivo... e por iso non pode seguir esperando a ver que é o que pasa, porque as oportunidades hai que traballalas, hai que buscalas, hai que conseguilas”.

“O Grove necesita e debe espertar do seu letargo. Non pode seguir perdendo oportunidades”, afirmó Luis López.

Contacto con los vecinos

Por su parte, el candidato popular, Pablo Leiva, puso en valor que “a política local é a política da proximidade, do contacto directo coa cidadanía, da escoita activa… E durante os últimos anos os veciños do Grove non foron escoitados nin as súas demandas atendidas”.

Por eso, pidió apoyo para garantizar un cambio de rumbo, porque estas son las elecciones más importantes para los ayuntamientos. “A política local é a que transforma o concello no que vivimos e en doce anos de Goberno socialista, oito de forma consecutiva, non se lograron cubrir os servizos máis importantes. Esquecéronse das persoas, fixeron promesas que incumpriron por sistema e un dos documentos máis importantes para o desenvolvemento e crecemento deste concello segue escondido nun caixón”.

El candidato popular adelantó que dentro de su programa de Gobierno se incluirán políticas centradas en las personas, a prestar más atención a los mayores y pensar en la juventud como proyecto de futuro. Entre otras medidas, que presentarán más adelante, también apostarán por iniciativas encaminadas a favorecer la conciliación laboral y familiar, como promover la construcción de un Centro de Día y ampliar el Servizo de Axuda no Fogar, así como proyectar la ampliación de la Escuela Infantil de Rons.

Candidatura completa

Por último, con respeto a la candidatura, adelantó que se renueva en un 75 %, que combina experiencia con gente que accede por primera vez a la política, y que lo hace con “moitas ganas, ilusión e ideas renovadas”. “Presentamos unha candidatura moi potente, preparada e comprometida, para devolver a ilusión aos nosos veciños e recuperar o lugar que O Grove merece”, aseguró Leiva.

Así pues, por orden de lista, la candidatura contará con Pablo Leiva a la cabeza, Alejandra Lamas Domínguez de número dos, Carolina Otero en el tres, seguida de Santiago Mariño, Joaquín Agustín Prol, Laura Domínguez, Ramón Piñeiro, Luis Alberto Iglesias y Judith Prado para la mayoría absoluta. En el número 10 irá Andrea Vidal, y a continuación Diego Iglesias, Marta Domínguez, Miguel Ángel Devesa, Mª Gabriela Casal, José Ramón Míguez, Amalia Leiva y Santiago Romay. De suplentes están Ayelen Rodríguez, María Luz Ferreiro y Francisco Fuentes.