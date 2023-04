Paco Iglesias compara su candidatura a la Alcaldía por el Partido Galeguista do Grove con su etapa como patrón mayor

Paco Iglesias ofreció este sábado un pincho a sus simpatizantes para dar a conocer la candidatura que representará por el Partido Galeguista do Grove para las elecciones municipales.

El ex patrón mayor destacó que “non é fácil conseguir que a xente se mova e se comprometa cun movemento político para tratar de mellorar a vida dos cidadáns”, pero aún así, pudo dar con gente comprometida para su proyecto, como Montse Betanzos, Milo Gulías, Manuela Pérez o Mari Carmen Conde.

En su intervención, no pudo dejar de recordar su etapa al frente de la Cofradía grovense comparando la situación embarcándose a este nuevo proyecto. “Como mariñeiro e como patrón, cando prendemos o motor do barco, si anda nortada hai que saír e si anda noroeste igual. Non sopesamos si hai maioría absoluta no goberno, estamos acostumbrados a afrontarnos a situacións máis difíciles”.

Asimismo, dijo Iglesias, “chegamos para recibir, información, demandas ou necesidades dos veciños do Grove, manter contacto continuo coa xente e non ver desde a torre, que é o que está pasando agora no Concello”.

Gestionar los recursos municipales

En cuanto a su visión política opta por la gestión sin gastar dinero de las arcas municipales y atrayendo inversiones de otras administraciones y recordó sus 20 años en el Pósito donde “sin gastar nin un euro propio fíxose o dragado do muelle, modernizouse a lonxa e a Cofradía, instaláronse pantaláns e lineas de atraque e se acondicionou a praia de Confín Peralto”.

“Eso é xestionar os recursos públicos”, y añadió que “ir ao banco e pedir tres millóns de euros para un Auditorio non é xestionar, é pagar, e despois pasa o que nos pasa aos veciños, calles sucias, contenedores que cheiran, a entrada ao Grove que da pena... ahí é donde se deberían invertir os recursos propios”, sentenció Paco Iglesias.