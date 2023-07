El pacto de gobierno del cuatripartito de Cambados está cerrado y Lago espera firmarlo en los próximos días

El PSOE, BNG y Somos Cambados han cerrado ya un acuerdo de gobierno que daría vida al segundo cuatripartito de la historia de la capital del albariño. Las formaciones han sellado un pacto de silencio, pero la firma del documento está próxima e incluye, cabe recordar, a Pode, que no ha participado en estas últimas negociaciones a tres bandas al considerarlo innecesario, pues ya tiene asegurada la gestión de Obras e Servizos, Enoturismo y seguridad ciudadana.



Los principales escollos estaban en el reparto de la Concellería de Cultura, que ambicionaban tanto los nacionalistas como los de Tino Cordal. Sin embargo, y como avanzó este diario, la solución pasaría por dividir sus competencias, dejando por un lado cultural en general y festejos por el otro. Asimismo había disputas sobre el orden de ocupación de las tenencias de Alcaldía. Pero todo esto estaría solventado.



El alcalde, Samuel Lago, explicó que el jueves remitieron a todos los partidos un texto base del pacto de gobierno para que “fixeran aportacións basicamente semánticas, nada de calado, por se queren facer modificacións na redacción de pequenos aspectos”. No quiso adelantar ningún detalle sobre cómo se han solventado las discrepancias por respeto a ese acuerdo de confidencialidad que han alcanzado todos los grupos. No obstante, es optimista y cree que se podrá firmar no mucho más allá de este fin de semana.



Según desveló Pode hace unos días, la previsión es que haya cuatro dedicaciones exclusivas, una por cada grupo político. En el anterior, hubo tres completas y una parcial, que tuvo la formación de Somos.