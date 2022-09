El parking de Nauta, abarrotado para homenajear al Grupo Froiz y a Pilar Leiro

El parking de Nauta debutaba ayer como escenario forzoso en la XL Feira da Cebola debido a las condiciones meteorológicas adversas que, sin embargo, no impidieron que el público abarrotase el aparcamiento en una jornada muy especial en la que se otorgaron las Cebolas de Ouro a Pilar Leiro y José Froiz.



Así, en el día de ayer se desplegaron en el parking municipal un total de 48 puestos de la huerta con la cebolla como protagonista, que atrajeron a cientos de personas al recinto, según informa el Concello.



Se trató de una jornada emotiva con la entrega de las Cebolas de Ouro, que este año recayeron en el Grupo Froiz, en honor a su fundador Magín Froiz, recibiendo la insignia en su honor su hijo, José Froiz, y en Pilar Leiro, vecina de Padriñán, por su labor en el sector de la alimentación con su tienda de ultramarinos.



Por su parte, Froiz se mostró muy emocionado por este reconocimiento hacia su progenitor, recientemente fallecido: “Mi padre nos lo enseñó todo, era muy perfeccionista, pero nos daba la oportunidad de equivocarnos para que pudiésemos aprender”. El grupo es un referente en el sector con más de 100 supermercados repartidos por España y Portugal con más de 6.000 empleados, generando 100 puestos de trabajo directos en Sanxenxo.



Asimismo, Leiro agradeció “o cariño recibido” y aseguró que es lo “mellor que me puido pasar. De aquí ao ceo”.



El alcalde, Telmo Martín destacó que los “valores como o compromiso, a dedicación á familia e unha gran capacidade de traballo” definen a los homenajeados de este año. En este sentido, señaló que el reconocimiento hacia Leiro, además de merecido, “foi idea dos teus veciños, esos aos que axudaches e para os que estiveches sempre”.



En cuanto al Grupo Froiz, Martín destacó “é un auténtico embaixador de Sanxenxo”, tanto en el noroeste peninsular, como en Portugal, del que el regidor destacó ser “o no noso principal destino internacional de visitantes”.









Premios del concurso





De igual manera, los premiados del concurso fueron Sara Martínez Dos Reis por el Accésit para la ristra más larga (2,10 metros) y Herminda Rita Pombo (2,31 metros), Yudite Dos Reis (97,8 metros) y Feliciano Pombo Padín (con unos impresionantes 112,25 metros) como la tercera, segunda y primera ristras más largas, respectivamente.



El Accésit para las cebollas más grandes fue a parar a Isabel Alvariñas y Sonia Salgueiro, mientras que el primer premio en esta categoría se lo llevó María Angustias Pintos con un espécimen de 1,368 kilos.



En el caso de los premios a la composición artística, las galardonadas fueron María José Castro, en tercero lugar, Ángeles Cacabelos, en el segundo, y Encarnación Cacabelos, en el primero.



Estas condecoraciones fueron decididas por un jurado formado por un ingeniero agrónomo, un técnico de Urbanismo, un miembro de Entretendas y un miembro de CETS que repartieron los 1.400 euros que formaba en total la suculenta bolsa de premios que dispuso el Concello.