El Partido Galeguista ficha al ex patrón mayor de O Grove Francisco Iglesias como coordinador en Arousa

El Partido Galeguista ha anunciado la incorporación a la formación del ex patrón mayor de la Cofradía de O Grove, Francisco Iglesias, como coordinador para la Ría de Arousa. Desde la formación política señalan que “Paco foi unha referencia na loita e defensa do patrimonio natural e económico de Galicia, naquel fatídico mes de novembro do 2002 no accidente marítimo do Prestige”.





En este contexto, indican que la Ría de Arousa simbolizó “a loita dos traballadores do mar” y que O Grove “foi o pobo máis relevante nesa loita, no que se formou un Comité de Emerxencia integrado por todo tipo de organizacións”.





De esta manera, el Partido Galeguista resalta que Iglesias “foi unha peza esencial deste Comité na organización e defensa nas nosas Rías, chegando, tamén, a manter, durante cinco días, unha folga de fame para obter máis medios de loita contra a marea negra do chapapote”, en la que participaron también los patrones de Cangas y A Pobra.





Por todo ello, desde la formación añaden que “celebramos esta incorporación ás nosas filas ao tempo que sentímonos moi ledos de voltar a recuperar para a vida pública galega ao noso irmán Francisco Iglesias, un verdadeiro referente na defensa dos dereitos sociais e naturais do noso país”.