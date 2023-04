El Partido Galeguista de Paco Iglesias avanza los primeros miembros de su candidatura

El Partido Galeguista de O Grove presenta a los primeros miembros de la lista que acompañará al candidato Paco Iglesias para optar a la Alcaldía en las elecciones municipales del 28 de mayo, “por un Grove do primeiro mío”.



Así, el ex patrón mayor contará con el apoyo de la colareira Montse Betanzos, Milo Gulías, Manola Pérez, Martín Bea y María del Carmen Conde.



“Persoas todas elas coñecidas polo conxunto da cidadanía, de recoñecido prestixio en cada unha das súas respectivas profesións, e, co denominador común do obxetivo de traballar arreo para poñer a O Grove no lugar que lle corresponde no concerto dos pobos de Galicia”, señalan desde la formación.

Lista partido galeguista



Con estos primeros seis puestos, y el resto de la lista que se desvelará en lor próximos días, el PG tiene el “firme convencemento” de que Paco Iglesias y su equipo “farán posible a realidade pola que levamos suspirando e loitando dende fai moitos anos”.