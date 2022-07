Pazo de Rubianes se lleva el Acio de Prata en las Catas de Galicia y Gran Bazán el Ouro en antiguas cosechas

El albariño Pazo de Rubianes –de la bodega vilagarciana del mismo nombre– se llevó el Acio de Prata de las Catas de Galicia 2022 en la categoría de la Denominación de Orixe Rías Baixas. El blanco fue el único de la subzona de O Salnés que se quedó en los tres primeros puestos, dado que el Acio de Ouro fue para el vino Más que 2, de Bodegas La Val, de la subzona del Condado do Tea y el Acio de Bronce se lo llevó el albariño Valmiñor, de la zona de O Rosal. En todo caso no fue el único vino saliniense premiado en estas prestigiosas catas en las que se elige lo mejor de cada DO. En la categoría de “Viños de colleitas anteriores” el Acio de Ouro fue para el vino Don Álvaro de Bazán, de las bodegas Gran Bazán. Una firma que se llevó también por su blanco Gran Bazán Limousin el Acio de Prata Branco.





La Denominación de Orixe Rías Baixas, de la mano del Laxas Sensum de las bodegas Laxas de Arbo, fue el vencedor del Acio de Ouro en la categoría de Viños Espumosos.