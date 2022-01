La pérdida de las ayudas lleva a la oposición a aliarse por tercera vez para forzar un Pleno

El alcalde independiente de Ribadumia, David Castro, señaló que daría a la oposición las explicaciones necesarias sobre la pérdida de ayudas de la Diputación en Pleno. PP, PSOE y Somos, todo el resto del arco municipal, no quieren esperar más: “As explicacións deben darse agora, non cando o alcalde encontre un oco ou nun Pleno dentro de varios meses”, en tanto el próximo ordinario está previsto para marzo.



Así pues, por tercera vez en este mandato, las tres formaciones políticas fuera del gobierno aparcan diferencias y se alían para forzar una sesión plenaria extraordinaria en la que abordar esta polémica. Firman, además, un nuevo comunicado conjunto, en el que acusan al regidor de actuar con “desidia” y con un “tacticismo político baseado en ‘deixar pasar’ ”.



Afloran, también nuevamente, críticas al ejecutivo en mayoría de IR por lo que sostienen que son “continuados atrancos” a la normal circulación de información municipal. Ocultar, mentir, bloquear, secuestrar documentación, son todos verbos que los opositores conjugan en esta declaración conjunta, en la que concluyen que se ven forzados a tomar este camino por la “perda da calidade democrática do noso Concello”. Es voluntad manifestada por estas fuerzas la de “redixir” el “funcionamento político cara a normalidade democrática” y eso, en su opinión, pasa por que el gobierno de Castro explique al detalle y con documentación los pormenores de las dos subvenciones provinciales perdidas para el proyecto de reforma del entorno del colegio, el campo de fútbol de A Bouza y la calle Condesa. Dos negativas a fondos por valor de más de medio millón de euros de cuyos trámites, y su pérdida, no se tuvo conocimiento público sino por las recientes críticas de la oposición. Pero, a mayores, urgen un cambio de rumbo: Que se mejoren los “mecanismos democráticos, comunicativos e participativos” y que se aborde en el correspondiente órgano político —junta de portavoces, comisión o mesa de trabajo— “calquera proxecto” que idee el ejecutivo.