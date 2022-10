Pérez Estévez deja su acta de concejal y no será candidato en Meis y Juan José González opta también por el relevo en el PP de A Illa

La comarca se despereza poco a poco al proceso electoral que culminará en las municipales del próximo año. Las formaciones políticas comienzan a tomar posiciones y algunos de los rostros habituales en los carteles de las últimas citas con las urnas en O Salnés se descuelgan ya de esa carrera. Es el caso del Partido Popular, donde, a la marcha ya confirmada del cambadés Luis Aragunde se suman ahora la del todavía portavoz del PP de A Illa, Juan José González, y quien fuera alcalde de Meis entre 1999 y 2019, José Luis Pérez. La retirada del meisino parece definitiva, por cuanto ha dejado incluso de ser concejal en la Corporación municipal, en la que llevaba incluso más tiempo, cerca de treinta años.





El paso lo dio este verano. En el Pleno del mes de julio anunció a sus compañeros de mesa que aquella sería su última sesión, ya que su intención era dejar el acta de edil. Efectivamente, presentó su dimisión por escrito y esta renuncia se oficializó en el Pleno de la semana pasada. Quien gobernó Meis durante dos décadas ya no es concejal y apuesta por una retirada total. Así lo explicaba ayer a preguntas de este medio.





“Eu xa dimitín de concelleiro. Van trinta anos á fronte do PP e creo que debe ir agora outra persoa, que coido que é o que vai pasar”. Explica que el partido tendrá estos días una reunión para perfilar quién podría encabezar una lista electoral que, reconoce, dudó ya en liderar en las últimas elecciones. “As circunstancias foron as que foron”, añadió. Ganó las elecciones, pero perdió la mayoría necesaria para formar gobierno, por lo que acabó en la oposición. Entonces se planteó dar un paso atrás, pero finalmente adquirió el compromiso de continuar al frente del grupo local “ata que aparecese a persoa que se estimase axeitada”. Ahora, aunque seguía contando con el apoyo de su formación “e eu sempre fun unha persoa de partido”, “recoñezo que hai tempo que, a nivel persoal, decidín que, pasara o que pasara, tería que haber unha persoa que me sustituira”.





A falta de concretar cómo armará el PP la candidatura en Meis, la portavocía del grupo municipal recae ya en Marta Lucio, quien fue número cinco en la lista electoral de 2019 y cuyo nombre sonó ya entonces con fuerza para un posible relevo a medio plazo. En cuanto al reemplazo inmediato en la Corporación, el PP tirará de lista para que tome posesión como concejal Carlos Laíño, de Santo Tomé.





Pérez Estévez se mostró “moi agradecido a todos os veciños” por el apoyo durante dos décadas como alcalde: “O seu apoio era o que me animaba a seguir loitando polo benestar de todos”. También tuvo palabras de agradecimiento a los concejales de todas las formaciones que pasaron estas décadas por la Corporación. “Tiveron un comportamento bastante bo todo este tempo, ocupándose sempre, ou case sempre, polo interese do Concello”. “Cheguei contento e voume contento. As cousas que fixen están aí. Agora preciso descansar”.





En A Illa

La misma sensación de fin de ciclo se palpa en el Partido Popular de A Illa. Su portavoz, Juan José González, contestaba ayer a la pregunta de si dará el paso atrás que “eu creo que xa chegou o momento”. “Xa o intentei nas eleccións anteriores”, recordó el isleño, que terminó liderando la candidatura por la insistencia de la formación y la falta de relevo claro. “Estamos valorando que eu non continúe, a pesar de que hai quen me di que si”. “Nunca se pode dicir nunca xamais, pero realmente eu coido que é hora de non encabezar a candidatura ás eleccións”. “Pasan os anos, a saúde tampouco é a mesma” y, aunque reconoce que muchos destacan su experiencia y conocimiento de la política local, “para estar á fronte da Alcaldía hai que adicarlle moitas horas, de xeito exclusivo, se non, é mellor que non vaias”.





En cuanto a si estaría dispuestos a ir en otra posición en la lista, contesta que “podo adicarme un pouco a botar unha man, pero nun papel secundario. Creo que isto precisa dun relevo. Eu levo predicando unha doutrina desde o século pasado”, declaró.





Ribadumia, Meaño y Vilanova

En Vilanova se da por hecho que el alcalde, Gonzalo Durán, volverá a ser el candidato del PP. Por contra, los conservadores tienen mucho menos clara la situación en Ribadumia y en Meaño. En esta última localidad, tras la expulsión del PP del alcalde, Carlos Viéitez, sobrevino un cataclismo político de alto coste para estas siglas en aquel municipio, al punto de formar una gestora con Suso Sueiro al frente. Sueiro tiene claro que el PP sí presentará candidatura en Meaño, pero en cuanto a nombres, “de momento hai varias posibilidades”. El partido trabaja para crear “un equipo forte” que, a la pregunta de si podría estar liderado por él mismo, responde que “non estou nin disposto, nin deixo de estalo. Estou a disposición do partido”.





En Ribadumia, Martín Vázquez relata que, a pesar de que “corren rumores”, no hay por ahora novedades en la confección de la candidatura popular.