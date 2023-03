Una persona protagoniza un feo altercado durante el monólogo de Corbacho en el Auditorio de O Grove

La programación cultural de O Grove ha tenido un revulsivo con el nuevo Auditorio de Monte da Vila en el que ya hay numerosas actividades previstas durante los próximos meses. Monólogos, obras de teatro, conciertos, galas solidarias, todo tiene cabida en las nuevas instalaciones municipales, todo menos la falta de civismo.

Eso fue lo que paso este viernes durante la actuación del humorista José Corbacho, con su monólogo "Ante todo mucha calma", que colgó prácticamente el lleno en la sala e hizo reir al público con sus comentarios. Sin embargo una persona del público, que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol y que no era vecina de O Grove, según las informaciones, se levantó de su butaca y subió al escenario donde Corbacho, con su buen hacer, supo manejar la situación. Aún así, el hombre, no satisfecho, se fue a la cabina de control tras el escenario y allí orinó.

Desde el gobierno local califican esta situación, "é lamentable. Xente que ven a un espectáculo e non sabe comportarse". Si se hubiese dado el caso en una obra de teatro, habría provocado una interrupción o algún problema, por lo que, señala el alcalde Cacabelos que "hai que tomar medidas para que esto no vuelva a pasar, aunque hay cosas que se escapan del control". Por su parte, la productora del espectáculo no quiso darle mayor importancia a lo ocurrido.