El personal del PAC de Baltar alertó a las autoridades sobre el estado que presentaba la mujer fallecida

Las reacciones al fallecimiento de una mujer en el Punto de Atrención Continuada (PAC) de Baltar el pasado 6 de agosto siguen sucediéndose a la espera del avance de las investigaciones sobre los hechos. Fuentes sanitarias han querido precisar que el personal facultativo del centro alertó a las autoridades ante el estado que presentaba la mujer a su llegada a las instalaciones. Según las mismas fuentes, se personaron la Policía Judicial y un forense tras el aviso de los médicos, que fueron los “primeros sorprendidos” al verla.



Así, también sostienen que el marido de la fallecida, que posteriormente interpuso una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de O Grove contra la atención recibida, no habría informado sobre la situación real en que se encontraba ella cuando solicitó una ambulancia. Las mismas fuentes añaden que se mostró conforme cuando le indicaron que la trasladase por sus propios medios.



Además, el Sergas aseguró en un comunicado que “en ningún caso, tratouse dun problema por falta de medios”. Asimismo, apuntaron que “en función dos datos que se achegaron na chamada ao 061, os profesionais sanitarios estimaron que non era necesario mobilizar unha ambulancia”.



Del mismo modo, el Sergas expresó que “a muller chegou ao Punto de Atención Continuada xa falecida e nun estado de importante deterioro. A chegada ao centro, ademais, demorouse dúas horas desde a chamada”.



Tras la denuncia presentada por la pareja de la fallecida contra el 061 por no enviar la ambulancia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cambados ha abierto diligencias a la espera de los resultados de la autopsia, que deberá determinar la causa de la muerte. Según fuentes oficiales, por el momento no hay nadie en situación de investigado por los hechos.





El BNG apunta a Rueda





Tras las críticas expuestas el jueves por parte del PSdeG a la gestión de la Xunta, ayer fue la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien declaró que “o PP estase convertendo nun problema para a saúde dos galegos e das galegas e hai que frear este deterioro que vive o noso sistema sanitario”. Así, la líder nacionalista ha exigido una comparecencia urgente en el Parlamento del presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda.



Pontón considera que “debe dar explicacións á famila porque teñen dereito a saber que pasou e hai que abrir unha investigación que depure as responsabilidades que poida haber”. A mayores, la portavoz del BNG cree que el presidente también debe “dar explicacións polo caos sanitario que hai en Galicia”.