Pesimismo en O Grove para aprobar el PXOM ante el “bloqueo” de la Xunta

El reciente varapalo al PXOM sume al Concello de O Grove en un “pesimismo total y absoluto” al ver como su objetivo de aprobar el plan urbanístico se ve todavía más lejos de hacerse realidad.



Así lo reconoce el alcalde José Cacabelos que junto a los técnicos del equipo redactor del PXOM se reunieron ayer para analizar las “discrepancias” detectadas por la Xunta en su último informe de Patrimonio que rechaza el expediente por no garantizar la “adecuada protección” de los bienes del municipio.



Según informó el regidor, este nuevo informe incorpora cuestiones que no se habían trasladado en el documento remitido por la Xunta en 2019. En ese momento, y con cuatro años y medio de retraso, explica, se dieron un total de 87 apreciaciones que fueron corregidas y argumentadas por el equipo redactor.



De ellas, tan solo se atendieron tres, “cuestión que es difícil de creer, no tenemos un equipo tan malo. Y es cuanto menos dudoso a la hora de colaborar por parte de la administración autonómica”, asegura el regidor.









Prospección y catalogación





Sin embargo, lo peor de todo no es que no se haya tenido en cuenta sus correcciones y que ahora se añadan más puntos que modificar, sino que “lo peor de todo”, es que ahora la Xunta exige al Concello que realice una nueva prospección arqueológica de todo el municipio.



Unos trabajos, añade Cacabelos, que ya se habían hecho en 2003 y desde entonces, no se han detectado yacimientos nuevos y no ha variado el listado de elementos patrimoniales. “Solo ese trabajo, puede retrasar el PXOM años”, lamenta el primer edil, quien explica que se trata de un proceso que hay que contratar a parte y para el cual hay que encontrar un equipo de arqueólogos que se encarguen de las tareas, conocer su coste, el plazo de ejecución y el alcance del mismo.



A esto se suma, que Patrimonio obliga al Concello a catalogar todos los bienes patrimoniales del municipio, aunque ya no existan. Además, otra de las peticiones de la Xunta es que se revisen los elementos ya localizados y que se realice un informe mas completo de cada bien. “Pretenden hacer un inventario del Patrimonio de manera exhaustiva y exagerada”, dice el alcalde.



Tras un primer análisis, el gobierno local estudiará ahora como se puede avanzar con el PXOM ante estas “exigencias” de Patrimonio que suponen un “bloqueo importante” y “nos genera un problema muy serio”, confirma Cacabelos, quien considera que “no hay voluntad por parte de la Xunta para favorecer la aprobación del PXOM de O Grove”.