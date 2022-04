Esto pide el BNG de Cambados para dar su apoyo a los presupuestos municipales

El BNG de Cambados hizo público ayer el listado mínimo de actuaciones con las que se sentará este lunes con el gobierno local en minoría a la primera negociación para intentar alcanzar acuerdo para aprobar los presupuestos municipales.





Son cuatro puntos, con actuaciones concretas y, asegura el Bloque, con explicación de qué partidas pueden minorarse para compensar las exigencias nacionalistas, de modo que las cuentas cuadren. El Consello Local del BNG en Cambados lo dice ya claro: Esta es “a nosa posicion negociadora mínima de partida”. “Daremos o visto bo aos presupostos unha vez que o goberno aprobe esta proposta nunha xunta do goberno local, e nos facilite unha copia desa resolución. Nese momento, o BNG de Cambados asinará co goberno local, en público, o acordo de apoiar os orzamentos”. El listado se resume a continuación, pero desde el ejecutivo ya indicaron ayer que dudan de lo factible de estos números.





En cuatro puntos

El BNG pide tres obras concretas, así como plazas de personal, ayudas y cambios sobre la política de cementerios.





Las obras son el centro social de Corvillón, “nun estado de abandono” que dificulta su uso, afirman; el sendero litoral de Castrelo, otra mejora urgente, además de la del parque de Vilariño.





Del segundo punto de su lista, considera el Bloque que “Cambados ten unha carencia crónica de prazas de persoal sen cubrir”. Así que señalan las, a su juicio, más necesarias: Capataz de obras y servicios, seis plaza de limpiador, cuatro de operarios, una de oficial jardinero, otra de oficial de mantenimiento, bibliotecario y técnicos para la gestión de las casas de cultura.





“A chapuza, por non usar outra palabra, do empedrado do cemiterio de Vilariñ o, evidenciou que o goberno carece dun plan de actuación para os cemiterios do termo municipal”. De modo que defienden que los camposantos pasen a titularidad pública.





En ayudas, creen los nacionalistas que “probablemente coa vista posta nas eleccións municipais, o goberno ampliou esaxeradamente a partida de festexos”, dejando en “desatención” otras “menos vistosas, pero máis necesarias”. Así que piden revertir el cambio para invertir más en entidades culturales, comisiones de fiestas y mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas.





Al gobierno no le cuadra

En la Concellería de Economía no parece convencer estas propuestas.





“A partida de festexos pasou de 2018 de 320.000 euros cando a xestionaba o BNG a 350.000 euros este ano, facendo máis días de Albariño que en 2018, e incrementouse a partida de arrendamento de mobiliario e enseres polos requisitos do Covid para facer eventos multitudinarios”, explican sobre la partida más criticada por el Bloque. Así que, a la vista del dato, se preguntan en el ejecutivo local si los nacionalistas “esperan que con 30.000 euros fagamos todo o que piden?”.