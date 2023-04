Pinza de PP y BNG en el Pleno de Meis para aprobar la moción popular sobre la basura

El PP de Meis logró dar aprobación a la moción presentada al Pleno de este viernes sobre el contrato de la basura, tras la sentencia todavía recurrible que anula la adhesión del Concello al contrato comarcal de recogida.



El texto que presentó a debate el grupo de Marta Lucio encontró el apoyo del Bloque de Xoan Manuel Vázquez: Populares y nacionalistas sumaron frente al gobierno socialista en minoría y la moción salió adelante. No impedirá que se recurra la sentencia, porque quien recurre es la Mancomunidade y no el Concello, pero el Ayuntamiento se verá forzado ahora a hacer públicos los costes y se compromete a no subir las tasas de la basura, algo que, por lo demás, ya había comprometido el gobierno de Giráldez.



La pinza opositora sirvió también para denegar una modificación presupuestaria para pagar facturas atrasadas a proveedores, lo que complica la morosidad del Concello.