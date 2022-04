Pode denuncia la inclusión de un camino privado en el proyecto de asfaltados del Concello

Cambados Pode denunció ayer que el Concello ha incluido un camino privado en su proyecto de asfaltado y mejora de viales públicos de este año. Su portavoz, José Ramón Abal Varela, quiere pensar que se trata de un “erro”, pero en todo caso, le parece “gravísimo” porque es un caso conocido ya que unos meses antes se aprobó en pleno la alegación del propietario a su inclusión en el Inventario de Camiños municipales. De hecho, le parece “merecedor de dimisións” e indicativo de la “incompetencia” del gobierno local pues, de lo contrario, “estariamos falando de prevaricación administrativa porque é destinar cartos públicos a unha propiedade privada”, añadió.



Abal Varela se refiere al denominado como “Camiño en Tragove 2” en el proyecto que el bipartito presentó al Plan Concellos y que, de hecho, acaba de ser aprobado por la Diputación con una inversión superior a los 300.000 euros para la mejora de una treintena de viales repartidos por todo el término municipal. El plan, aprobado por un edicto de Alcaldía de febrero, también se refieren a él como el vial número 97 del Inventario de Camiños públicos, que fue aprobado de manera definitiva a principios del año pasado.









Antecedentes





Sin embargo, debería estar fuera. Según Abal, una familia reclamó la propiedad y pidió su exclusión y, de hecho, en junio del año pasado la empresa contratada por el Concello para realizar estos trabajos, Procat, emitió un informe favorable estimando su recurso y su petición de excluirlo del inventario. Así las cosas, según el concejal, esta y otras alegaciones fueron las que se llevaron al pleno de julio y se aprobaron.



El concejal sospecha que el redactor del proyecto de asfaltados “puido ter en conta a última versión do inventario, anterior á aprobación desta rectificación”, pero si es así, le parece que el bipartito demuestra que “non están preparados para o cago que ocupan porque os proxectos deben revisalos o alcalde ou os concelleiros delegados de Obras e Urbanismo. Eu revisaba concienzudamente estas cuestións porque pode haber dúbidas sobre se un camiño é público ou privado”, aseguró. Es más, no le parece un error menor: “Son máis de 600 camiños inventariados e pode haber un erro, pero falamos dun que meses antes tivo alegacións, así que aínda é máis grave”.



El líder de Pode quiere pensar que se trata de una equivocación y no se tomó como referencia la última actualización del inventario que, como siempre dijo el gobierno, es un documento vivo y abierto a la rectificación para reflejar modificaciones por reclamaciones particulares o simplemente por cambios –como podría ser una transferencia a otra administración–. De hecho, así lo refleja la propia empresa redactora en respuesta a la alegación sobre el número 79. De lo contrario, “estariamos falando de prevaricación administrativa ou que se engane aos veciños dicíndolles que lles vai asfaltar, sabendo que non se pode, e así ganan votos. Pero o que está claro é que non se poden destinar cartos públicos a unha propiedade privada”, añadió Abal.