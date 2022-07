Polémica por un vídeo del Concello de Meaño en el que se coló un comentario sobre José Aspérez

Meaño Independiente (MI) hizo público esta semana su malestar en las redes sociales, y en Pleno, a raíz de un vídeo en directo que el Concello de Meaño habría publicado en la página oficial de Facebook de esta administración local. Aunque el fragmento polémico fue rápidamente retirado de la cuenta municipal, el grupo opositor conservó el clip y ahora lo difunde en sus propias redes.





En él se ve un instante de una de las actuaciones musicales de la reciente fiesta del vino de la localidad. También parte del público. La persona que graba hace un pequeño barrido y en un instante puede verse entre la gente que disfrutaba de la música al líder opositor de MI, José Aspérez. Entonces, el encuadre se aleja rápidamente de él al tiempo que se oye una voz decir: “Merda, joder. Saéme Aspérez”.





El momento, como quedó dicho, ya no se encuentra entre los vídeos conservados en la cuenta del Concello. Quizás no pasaría de una anécdota si no fuera porque el grupo opositor llevó el asunto al Pleno de esta semana. Para el citado José Aspérez, es una muestra de “ata que punto este goberno local leva a política en Meaño”. “Pleno tras pleno acúsannos a nós de dividir, de politizar todo”. “Pero chegar a ver isto di moito do calado político de quen nos goberna. Unha falta de respecto, de tolerancia e educación” que da “vergoña allea”, valoró el concejal.