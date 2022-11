La Policía de A Illa es la primera de la comarca en contar con un arma eléctrica

El Concello de A Illa se convierte en el primero de la comarca en dotar a su Policía Local de un inmovilizador electrónico, un arma “non letal” que se podrá usar en inmovilizaciones o como “alternativa” a las armas de fuego en caso de “situacións extremas” en las que exista “perigo” para terceras personas o para los propios agentes. Con todo, desde el gobierno local isleñó señalan que su objetivo y uso será “principalmente disuasorio”.





“Trátase dun dispositivo alternativo coa función principal de disuadir ameazas e rebaixar a tensión en situacións límite. O ideal será non ter que usala nunca”, indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Arosa. Dos de los agentes del Cuerpo han realizado ya los pertinentes cursos formativos en la Academia Galega de Seguridade Pública de A Estrada, para utilizar esta especie de pistola eléctrica.





“Comportamentos agresivos”

El inmovilizador electrónico se utilizará, “en situacións de risco, cando sexa necesario reducir a unha persoa con comportamentos moi agresivos”, “dotando á Policía dun tipo de dispositivo defensivo non letal pero moi útil para disuadir ameazas, xa que, segundo as estatísticas, no 90 % dos casos non se chega a disparar”, explican en el ejecutivo.





“Situacións de violencia de xénero ou de alteración da orde pública son escenarios nos que a nova pistola suporá un plus de seguridade ao facilitar o control do presunto agresor ou agresora sin riscos para ningún dos implicados”, añaden.





Dotación de medios

El edil también recordó que, con estas nuevas herramientas, el ejecutivo isleño prosigue con la “mellora e modernización” de los medios de la Policía Local. Esta nueva arma complementa medios materiales ya disponibles como chalecos antibalas y anticorte, dispositivos para alcoholemias y test de drogas, además del nuevo coche patrulla, el primero híbrido del parque móvil municipal, equipado con puente de luces de última generación, cartel abatible, mampara de detenidos, desfibrilador incorporado, además de equipo informático e impresora que “permite aos axentes realizar calquer atestado desde o mesmo lugar dos feitos”, concluyen desde el Concello insular.