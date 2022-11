Los policías están dispuestos a negociar la forma de pagar las horas extra adeudadas, pero rechazan la quita

Los agentes de la Policía Local de Cambados no están dispuestos a aceptar la quita en el pago de las horas extraordinarias que le ofrece el Concello tras agotar la partida y que supondría reducir lo que le adeuda por este concepto en un 60 %. Reclaman un solución para el pago, si no puede ser en este ejercicio, en el próximo, pero advierten que no van a renunciar a la remuneración económica de su trabajo, informaron fuentes sindicales.





Las negociaciones siguen abiertas y se espera poder alcanzar un acuerdo, pero los policías no quieren pagar las consecuencias de lo que consideran una “mala planificación e xestión” de la Concellería de Seguridade Cidadá, dirigida por el teniente de alcalde Tino Cordal. Explicaron que antes de la Festa do Albariño mantuvo una reunión con los agentes porque la celebración se extendía este año hasta los 10 días y quería coordinar un dispositivo de seguridad reforzado para evitar incidencias. De hecho, las mismas fuentes señalan que los trabajadores hicieron un “sobreesforzo” y se realizaron las pertinentes horas extraordinarias que, en el caso de esta celebración, se abonan con el coste habitual por realizar trabajo extra más productividad. Sin embargo, el tiempo pasó y no recibían el abono, mientras que otros empleado del Concello sí las cobraron.





El caso es que llegó un momento en que la partida se agotó y fue cuando Cordal y el alcalde, Samuel Lago, se reunieron con los policías con la propuesta de realizar una quita del 60 %, que los agentes ya avanzan que no van a aceptar. “Deberían coñecer o orzamento existente para pagar as horas extra á hora de pedilas porque non é lóxico que logo non as poidas pagar. Atribuimos todo isto a unha mala planificación e xestión. Se non poden pagalas agora, podemos chegar a un acordo para que sexa o ano que vén, pero teñen que pagar polo traballo feito”, añadieron las mismas fuentes.





También indicaron que Cordal “non nos ofrece moitas explicaciones” y destacaron que el regidor, por lo “menos deu a cara e en canto soubo que a bolsa de horas extra se esgotou, falou con nós”. En ese encuentro, ambos mandatarios se comprometieron a buscar una solución, aunque Lago reconocía que “non será sinxelo” pues esa bolsa de dinero reservada para las horas no se puede nutrir con remanentes o modificaciones de otras partidas. De hecho, también se les ofreció compensar una parte con días libres. Cordal, por su parte, guarda silencio, argumentando que “non hai nada pechado”.





Los agentes les dieron una semana para poner sobre la mesa una solución viable y el plazo expira mañana.