Los populares culpan al gobierno de Cambados de “perder novas axudas” y el alcalde los acusa de exponer “datos falsos”

El PP de Cambados emitió este sábado un comunicado en el que acusa al cuatripartito de dejar al municipio “afogado pola ineficacia” tras “perder novas axudas para Fefiñáns, Marco e Rodas”, por 171.185 euros. Según los cómputos populares, “nos últimos tres anos” el gobierno local “deixou ir 2,8 millóns de euros”. El ejecutivo, sin embargo, matizó poco después estas acusaciones, expresando que, al menos en dos de estas actuaciones, no se perdió la inversión concedida, sino que se realizaron determinados cambios.



Comenzando por las críticas conservadoras, la portavoz del grupo opositor, Sabela Fole, expuso que estos días se le comunicó la “perda do dereito de cobro de 72.831 euros dunha subvención da Deputación de Pontevedra para a finalización da renovación da Praza de Fefiñáns, que xa fora obxecto doutra perda de 41.000 euros do antigo Plan Concellos, tamén do organismo provincial”.



Igualmente, indicaron desde el PP que “tamén se coñeceu a perda de 50.661 euros para a pavimentación da Praza de Rodas por retrasos na obra, que pertence ao Plan Concellos” y “cuxo importe se solicitou agora para cambio de luminarias”. Todavía refiere la oposición otros “47.693 euros de Turismo de Galicia para a restauración da senda do litoral na punta do Marco” que se habrían perdido. “Neste caso, a desistencia da achega débese á imposibilidade de conseguir o permiso de Costas, que alega que non é factible por estar en terreos de dominio público marítimo-terrestre”.



Fole lamentó la “dubidosa honra” por ser Cambados el municiio “campión provincial en perda de subvencións e oportunidades” y “tamén en ostentar o récord en excusas do goberno local”.

Desde el ejecutivo

El alcalde, el socialista Samuel Lago, salió al paso poco después, respondiendo ante lo que considera “necesidade de protagonismo” de Fole: “visto que o de ser vicepresidenta da Mancomunidade non acaba de producirse”, ataca, “recorre a datos manipulados e incluso falsos”.



Así, defiende que “a subvención da Praza de Rodas non se perdeu, senón que se sustituiu por unha de mellora da iluminacion do casco histórico”. En cuanto a la actuación en Fefiñáns, “executouse na sua maior parte e paralizouse para non perxudicar a actividade turística e hosteleira no verán.



Sinalar que o principal retraso nesta obra debeuse a tardanza das autorizacions de patrimonio da Xunta”.

En cualquier caso, recuerda que “O Concello de Cambados solicita multitude de subvencions a distintas administracions, das cales moitas son concedidas”, “e unas poucas non, ao igual que o resto de municipios, empresas e particulares”.