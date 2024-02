Los populares revalidan otro 52 % de los votos de Cambados: “La gente tiene claro lo que quiere”

El voto cambadés para las autonómicas fue de nuevo mayoritariamente popular. El PP consiguió un 52 % del total de papeletas, prácticamente la misma cifra porcentual que hace cuatro años, lo que se traduciría en una mayoría absoluta que, no obstante, no tuvo reflejo en las últimas municipales.



Sin embargo, a la vista de estos buenos datos para la formación popular, su portavoz en Cambados, Sabela Fole, hacía ayer una valoración que no podía ser más que positiva. “Creo que en Cambados lo que tenemos son dos modelos. Uno, el que lidera el PP, el que la gente quiere”. “Y otro, el que lidera el alcalde de Cambados, y que es el que la gente no quiere: todos estos multipartitos que se arman con grupos políticos de diferentes colores, en los que no hay entendimiento, hoja de ruta ni proyecto”. La portavoz de la formación más votada opina que “la gente no quiere a un alcalde que va el viernes antes de las elecciones a una Consellería sin cita, como si fuese escondido”. “La gente”, añade, “no quiere estas políticas y esto se refleja en los resultados del PSOE, que no ha llegado al 16 % de los votos y ha perdido cuatro puntos”.



El BNG creció alrededor de un siete por ciento, mientras que en este municipio, Sumar y Vox invirtieron la tendencia autonómica, poniéndose por delante en votos los de Marta Lois.