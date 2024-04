La portonovesa Sara Bea recibe la Raia de Ouro en un acto con doble homenaje

El evento Portonovo Gastronómico puso ayer el broche de oro a su segunda edición con el acto de entrega de la Raia de Ouro. La comitiva partió acompañada de la banda sonora de Os Gatiños y Lembranzas desde la lonja portonovesa hasta la Casa Mariñeira de Don Fernando.

La redeira portonovesa, Sara Bea, homenajeada en esta edición, recibió la insignia de oro y un ramo de flores que le llevaron, por sorpresa, hasta el escenario, Sara y Alex, sus “nietos postizos”, resultando en uno de los momentos más emotivos del acto. Pero no fue el único, su equipo de trabajo, redeiras a las que enseñó el oficio y con las que trabajó hasta hace dos años quisieron sorprenderla con otro adorno floral y una placa como reconocimiento a su labor y maestría. “Este premio tamén é voso, sen elas sería imposible sacar o traballo adiante durante tantos anos”, aseguró.

“Non pode perderse”

Sara Bea, visiblemente emocionada, aprovechó su intervención para reivindicar “un traballo moi bonito e necesario que non se pode perder porque del dependen miles de familias”. La homenajeada agradeció al Concello “que pensaran en min para este premio” y a sus familiares y amigos que la acompañaron. “Nunca imaxinei que me ía a pasar esto”, indicó.



El alcalde, Telmo Martín, incidió en que “é unha raia merecidísima coa que tamén se quere poñer en valor o traballo das redeiras; un oficio clave no mar e clave en Portonovo que non pode perderse”. En la misma línea, incidió en que el Ayuntamiento “quere que Portonovo volva a ser a vila de tapeo por excelencia e recuperar a tradición mariñeira. Temos a sorte de contar no noso concello con verdadeiros artistas de traballos tradicionais que non podemos deixar que se perdan”.



La presentadora del acto, Rocío Padín, cerró la entrega entre aplausos que arrancó con un “Viva Portonovo e viva a Raia de Ouro”.