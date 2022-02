Portos accede a entregar al Concello el Paseo de A Calzada y la alameda de Santo Tomé

El Concello de Cambados y Portos de Galicia, dos administraciones que han ido de enfrentamiento en enfrentamiento en los últimos años, han conseguido avances esta semana, en una reunión entre la presidenta, Susana Lenguas, el alcalde, Samuel Lago, y el concejal Xurxo Charlín.





La transferencia de la titularidad de terrenos como los del paseo da A Calzada y la alameda de Santo Tomé, el desbloqueo del uso del salón peña y los trámites pendientes para poder realizar la eternamente esperada reforma de la plaza de abastos fueron tres de los principales asuntos abordados.





Portos confirmó al Concello su “sí” a ceder la titularidad de A Calzada y la alameda de Santo Tomé. Será un proceso largo, pero será una realidad antes o después. Se hará a través de un paquete de cesiones que muchos ayuntamientos gallegos tramitan ante el ente público a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), previa consulta también con Costas del Estado y trámite de desafectación de por medio. Portos entiende que actualmente no existe ningún tipo de uso portuario en ambos espacios y que, de facto, es el Concello el que se encarga de su mantenimiento. Así que la transmisión de la titularidad supondría no solo el incremento del inventario municipal, sino liberar a las arcas cambadesas del pago de las tasas que debe pagar a Portos cada vez que se hace algún evento en A Calada —Albariño, feria del libro o la de oportunidades del comercio, por ejemplo— y que, anualmente, asciende a entre siete y ocho mil euros. En Santo Tomé, el Concello espera posteriormente poder ejecutar una rehabilitazación integral del entorno. Los ediles pidieron también la transmisión de un tramo de la Avenida de Galicia, junto al centro de salud y la plaza, pero no parece probable.





Para el salón Peña, ambas administraciones llegaron al acuerdo de que Cambados solicite una nueva concesión, que, ahora sí, actualizada la DEUP (Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios), permitirá al Concello realizar allí actividades de tipo cultural. Con todo, Portos exigirá el pago de tasas si lo que allí se celebra son actividades de tipo económico. Y al gobierno local, estas tasas, unos 50.000 euros al año, le parecen “prohibitivas” para los “dos o tres” eventos de este tipo que solían hacerse allí anualmente. Así pues, Cambados renuncia a actividades económicas en Peña, pero se abre la puerta para recuperar su uso para lo demás, como fiestas infantiles o actividades para mayores.





La plaza y otras acciones

Para obrar en la plaza de abastos sigue siendo obligado concluir el plan especial de Portos. Pero ese está hoy más cerca que nunca. El gobierno local es “optimista” tras esta última reunión, ya que resta un informe de Costas, ir aportando documentación municipal según el ente público lo requiera y el visto bueno final de Urbanismo. La aprobación de este documento no solo desbloquearía la plaza, sino otras inversiones privadas en el puerto, como la apuesta de Angulas Aguinaga para invertir 24 millones de euros en Tragove.





Ambas administraciones colaborarán además para retirar las palmeras enfermas del paseo y sustituirlas por otras. Portos hará la extracción y el Concello, la plantación. También se solicitó el asfaltado de una zona de aparcamiento en San Tomé y una senda peatonal desde la rotonda de Tragove al puerto.