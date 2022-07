Portos autoriza la continuación de la obra de la nave de invernada en O Aguiúncho

La obra de construcción de la nave de invernada de embarcaciones en O Aguiúncho, en A Illa de Arousa, se retoma. Paralizada desde hace meses, Portos de Galicia ha emitido finalmente resolución. Y esta ha sido favorable a la continuación de los trabajos, una vez que la obra “xa está adaptada aos requisitos esixidos”, confirmaron ayer desde la Consellería do Mar.



El proyecto definitivo fue aprobado por el ente público, “unha vez recibida a subsanación” de este y “analizado o informe favorable do Instituto de Estudos do Territorio, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, sobre as condicións de integración paisaxística, así como outros aspectos a ter en conta neste tipo de procesos”, detallaban sobre los pasos administrativos dados en este tiempo. Con todos los vistos buenos necesarios en la administración, se procedió ya al replanteo, lo que significa luz verde a la continuación de la obra. Con todo, desde Portos señalan también que seguirán a “velar por que o desenvolvemento da obra se axuste ao que recolle o proxecto construtivo”.



La obra había levantado polvareda y cierto malestar social, especialmente entre los sectores tradicionales del mar en la localidad y también entre los grupos políticos de la Corporación. El pasado mes de noviembre tenía lugar incluso una concentración contra la obra y poco después la administración terminaba paralizando el proyecto.



Eso sí, tanto desde el Ayuntamiento como desde Portos siempre indicaron que si la actuación cumplía con los requisitos legales, no podría desautorizarse su ejecución. La entidad autonómica señala que, “desde o primeiro momento” tramitó este asunto “coa máxima rigorosidade”, aunque no ocultan su dificultad: “Un asunto complexo”, dada la “situación previa da concesión e os obxectivos expostos”. Outros Adaxes consigue así desbloquear el proyecto, más avalado que nunca. Pero la polémica no cesa. El BNG era ayer el primero de los grupos en posicionarse, reiterando “o noso absoluto rexeitamento” a la construcción y hablando de “esperpento absoluto” a pesar de que “conta con todos os permisos”.