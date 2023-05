O PP de Cambados leva as súas propostas a Oubiña ante "oito anos de abandono"

O PP de Cambados está mantendo reunións cos veciños das parroquias, para ás que promete un "plan de integración e recuperación", pois considera que viviron "oito anos de abandono" e que "son moitas as necesidades, pois así o poñen de manifesto" este encontros, asegura a candidatura de Sabela Fole.

A última tivo lugar en Oubiña e a alcaldable presentou, ante un bo número de asistentes, as accións do seu goberno para os próximo mandato. Entre elas atópanse o acondicionamento da pista cuberta de Oubiña; a creación e implantación de novas actividades na casa da Cultura, tanto para o público infantil como para os máis maiores; a rehabilitación do antigo colexio infantil; a construción dun aparcamento na zona da igrexa; o acondicionamento da praia fluvial e senda existente; a limpeza e o mantemento das pistas e camiños; a posta en valor do Con de Sete Pías e os sarcófagos; e dar facilidades para realizar trámites co Concello a través da figura do concelleiro delegado.

A popular, que aspira a recuperar a maioría absoluta perdida polo PP no 2015, tamén inclúe entre as súas prioridades a limpeza e o asfalfados das rúas que "a día de hoxe, presentan moitas deficiencias".