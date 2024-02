El PP de O Salnés censura las “ameazas” del PSOE y le pide que “deixe en paz” a sus alcaldes

El PP de O Salnés considera que los socialistas han caído en la “belixerancia e a confrontación” porque non han digerido la pérdida de la Presidencia de la Mancomunidade y tienen “rabia contida porque se censurara a súa xestión e perderan democráticamente”. De hecho, le piden que ya que no fueron capaces de mantener la mayoría del Pleno, les dejen “traballar e formar os nosos equipos” en un tiempo que califican de “novo e ilusionante” y sobre todo amparado por la “democracia das maiorías”, dijeron recordando que son la fuerza más votada de la comarca, pero sobre todo, que tienen 14 de sus 27 miembros.



En un comunicado firmado por las agrupaciones de los nueve concellos, también rechazan sus “ameazas de querer rachar co consenso”. Cabe recordar que los alcaldes del puño y la rosa mostraron su rechazo al nombramiento de Sabela Fole como vicepresidenta, en base a los estatutos, así como al pago de un posible salario a su socio independiente, José Manuel Aspérez, no cerrando la puerta a dejar de aportar al gasto general del que podría sustraerse. No hacen mención expresa a esto ni a las otras acusaciones de “prebendas” con respecto al alcalde de Meaño; únicamente le solicitan que “deixe en paz” a este regidor y al de Vilanova.



De todos modos, dicen no creerse sus advertencias debido a la “importancia dos servizos” que presta la entidad, pero sobre todo porque “os socialistas levan mentindo moitos meses” y advierten que lo seguirán haciendo: “Empregarán todas as mentiras que precisen, seguindo o modelo do presidente do Goberno de España”.



Con este encabezado les recordaron que no fueron capaces de retener a Aspérez, que dijeron que la Comisión Executiva era solo para alcaldes e incluso hablan de la retirada del recurso contencioso contra la moción de censura. Desde que prosperó, los populares le llevan reclamando al PSOE que asuma que “perderon a Presidencia democráticamente” y que “abandonen a súa belixerancia e política de confrontación”, le insistieron ayer, abundando en el principal argumento de su movimiento: “14 dos 27 membros non estamos conformes coa xestión” de la expresidenta, Marta Giráldez, porque “foi un desastre”; algo que tildan de “habitual cando os gobernos se basean nos pactos do PSOE-BNG e cremos que é unha clara advertencia do que podería pasar en Galicia se o PP non obtén a maioría absoluta” en las autonómicas del 18.



Así las cosas, les reclaman que abandonen lo que también ven como una “pataleta infantil” y “nos deixen gobernar e formar os nosos equipos, xa que eles non foron capaces”, para “implantar o noso xeito de facer as cousas que vén avalado pola maioría dos veciños do Salnés”, añadieron recordando que en las municipales de 2023 alcanzaron los 26.681 votos frente a los 24.212 entre socialistas y nacionalistas. Y concretamente a la también alcaldesa de Meis, le solicitan que “asuma a súa responsabilidade” y que “se adique a traballar polos seus veciños”.

Con todo, los populares les tienden la mano a “volver á normalidade democrática” y a las “solucións” para los vecinos, y garantizan que su gobierno comarcal seguirá “coa máxima intención de cooperación” con todos sus integrantes y los nueve ayuntamientos.