El PP critica el anuncio de “recortes” en el proyecto de la Praza de Abastos de Cambados

La portavoz del Partido Popular de Cambados, Sabela Fole, criticó ayer el anuncio del alcalde, Samuel Lago, de redimensionar el proyecto hasta dónde lleguen los fondos, debido a que se trata de un proyecto de hace una década. Así, la concejala popular habló de “recortes” que, a su juicio, corresponden “á incapacidade da coalición de esquerdas de sacala adiante e augura que esta reforma nunca se levará a cabo con Samuel Lago ao fronte do Concello”.



Asimismo, con respecto al necesario Plan Especial de Ordenación Portuaria, Fole lamentó “novos retrasos” al no elevar el documento para su aprobación en Pleno, al estar pendiente de los informes municipales y de Patrimonio. Pese a ello, la edila popular considera que “a exclusión da orde do día do Pleno deste plan especial, tras o seu desbloqueo coas demais administracións implicadas, é algo incomprensible e supón unha nova oportunidade perdida agochada nas xustificacións dadas polo alcalde de que segue en revisión por parte dos técnicos dada a súa complexidade”.



Así, para Fole, este retraso se debe a “unha estratexia sutil para ir perdendo o tempo e retrasando a cuestión, porque o proxecto redactouse hai once anos da man dun goberno do PP e os executivos de esquerdas levan unha década sen ser quen de sacar esta obra adiante e, como saben da súa incapacidade para conseguir o financiamento, pois van adiando o tema en vez de admitirlle aos praceiros e aos veciños que, con eles, iso vai seguir así”, explicó.

Lago censura que se culpe al Concello tras una década de espera por Portos El alcalde de Cambados, Samuel Lago, salió ayer al paso de las críticas de los populares y tildó de “unha desfachatez enorme” que ahora se culpe al gobierno local por la “tardanza dun par de meses na aprobación” del Plan Especial de Ordenación Portuaria “cando levamos máis de dez anos esperando a que Portos o elaborase”. Así, explicó que el documento está todavía pendiente de superar los respectivos informes municipales y, posteriormente, tendrá que volver a elevarse a Patrimonio de la Xunta tras unos mínimos cambios en la edificabilidad.

Con respecto al proyecto de la Praza de Abastos, Lago defendió que el Gobierno de España mantuvo “unha partida no orzamento e comprometeuse a estudar ata onde poden chegar, mentras que por por parte da Xunta, na súa liña sectaria con gobernos que non son do PP, nin tan sequera ten a ben recibirnos”. En cualquier caso, el alcalde zanjó que el proyecto actual “non é do agrado deste goberno nin se adapta ás necesidades reais do sector, polo que se reformulará e se conseguirá financiamento, con ou sen o apoio da Xunta”.



Pide más ambición

Con respecto al anuncio del regidor abogando por un proyecto más modesto, también cuenta con la oposición de los populares, que apuestan por “algo ambicioso e emblemático sen perder a funcionalidade e axustando o orzamento”. No obstante, Fole subrayó que “a xente pode estar tranquila, porque estes recortes no proxecto non van a ser unha realidade, xa que non sei vai facer nada con eles no goberno”, ya que su estrategia, añadió la portavoz, se enmarca en “ir adiando o proyecto” al no saber aún si “redactar un novo ou corrixir o existente”.



Finalmente, la popular insistió en la “incapacidade” del cuatripartito en alcanzar el financiamiento, cifrado inicialmente en 3,5 millones de euros a tres partes, al no conseguir el compromiso ni de Xunta ni del Gobierno de España, “malia a súa suposta afinidade política”.



En cualquier caso, censuró Fole, “tampouco apostan realmente pola Praza de Abastos, posto que poderían incluíla nos moitos plans provincias da Deputación e a exclúen sistematicamente”, cuando podría ser una vía de financiación para el proyecto. “Todo este proceso, o que vivimos e o que nos contan, son só excusas para tratar de gañar tempo e evitar que o malestar por esta década de retrasos siga medrando. E todo elo por non recoñecer que nin teñen cartos pola súa mala xestión económico nin son capaces de conseguilos”, concluyó la portavoz popular.