El PP denuncia el estado “insalubre” de la casa de cultura de Vilariño y Cordal lo acusa de “xogo sucio”

La candidata a la Alcaldía por el Partido Popular en Cambados, Sabela Fole, denunció ayer el “estado lamentable e calamitoso” de la cubierta de la casa de la cultura de Vilariño, que provoca filtraciones de agua en las instalaciones.



Asimismo, Fole recordó que “fai sete anos o PP” solicitó la “reparación total” de la cubierta del edificio, algo que lamenta nunca se ha producido. Además, la concejala afirmó no sorprenderle, debido a que “este goberno xa nos ten acostumbrados ao estado de abandono e degradación dos edificios públicos”, expuso.



De igual modo, solicitó “que se tome conciencia e non se deixe en abandono ás parroquias” y, en el caso de la casa de la cultura de Vilariño, pide “que se tomen as medidas necesarias”, para solucionar el “estado insalubre” del edificio, que hace imposible su uso. En este aspecto alertó de “tellas rotas, movidas, descolocadas e caídas no chan”, así como filtraciones en los ventanales que provocan que llueva dentro del propio centro.



El concejal de Cultura, Tino Cordal, salió al paso de las críticas y acusó al partido líder de la oposición de un “dobre xogo político”, ya que defiende que el PP es conocedor de que el gobierno local habría solicitado a la Xunta el pasado verano una subvención para acometer la renovación de este elemento, un trámite que también confirmó el alcalde, Samuel Lago. Una ayuda que habría sido denegada, al igual que otras como para el Auditorio o la Festa do Albariño, según afirmó Cordal.



Además, el concejal de Cultura hizo hincapié en el “xogo sucio” del PP con el objetivo de “facerlle daño ao goberno e indirectamente aos veciños de Vilariño”, al ser conocedores de la denegación de la subvención por el gobierno autonómico. Así, denunció que “por unha parte nos denega axudas e por outra nos critica por non facelas”.



De este modo, aseguró que de haber sido concedida, el cambio de cubierta “podería estar feito en verán” y que de ningún modo el ejecutivo “estivo quieto nin parado” en este aspecto.



En esta línea, el concejal anunció que este miércoles, anteriormente a las críticas de Fole, el ejecutivo solicitó a la Diputación de Pontevedra una ayuda de 39.868,24 euros al amparo del Plan Concellos para solucionar este problema.



De todas formas, Cordal recordó que aunque se decida hacer una actuación con recursos propios es necesario esperar a que deje de llover para hacer una evaluación de los daños.