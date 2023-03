El PP de A Illa exige saber por qué “sobrando cartos de obras” hay deuda de “máis de 1,8 millóns”

El PP de A Illa pide explicaciones al gobierno local en materia económica: “Como é que, sobrando cartos das obras, teñamos escriturada unha deuda de máis de 1.840.000 euros, e subindo”.

Se refieren a la baja en la reforma de Castelao, “polo que a Deputación nos devolve 244.000 euros”, que se reinvertirán en otras actuaciones. “Algo falla se nun presuposto de 1.160.000 euros sobran 244.000, a non ser que dentro de catro días empecen a chocolear as losetas e o empedrado, como está pasando noutras obras", indican en un comunicado en sus redes sociales.

Añaden que, "cando se firmou o convenio do Náutico Deportivo do Bao, coa Deputación administrada polo Partido Popular, o orzamento era de 1.750.000 euros" y que "despois, coa Deputación administrada polo PSOE, adxudicouse a obra cunha baixada de 475.000 euros e, neste caso, no local que se adxudicou para os rapaces de piragüismo non se fixo nada".