El PP insiste en que el Auditorio cuesta 6 millones y acusa al alcalde de desprestigiar a los técnicos

El PP de O Grove reprocha las declaraciones del alcalde, José Cacabelos, quién la pasada semana dijo no entender los motivos por el que el técnico municipal emitió informes desfavorables a las obras del nuevo Auditorio de Monte da Vila.



Desde la formación consideran que el regidor se escuda en los supuestos informes favorables de técnicos ajenos al Concello para “echar por tierra” la labor de sus propios técnicos municipales, “minusvalorando sus opiniones y especialmente aireándolo públicamente de la forma en la que lo ha hecho, para justificar lo que salta a la vista y no pasa inadvertido a ninguno de los vecinos de O Grove. Desde luego lo retrata, y por supuesto nos parece totalmente fuera de lugar”.



Asimismo, insisten en que “no hay ningún error de cálculo” en las estimaciones sobre el coste total de esta obra “faraónica”, a pesar de que el alcalde “se empeñe en justificar el sobrecoste”.



“Parece que quiere tomarnos por tontos a todos los vecinos, y a tal punto llega su engaño que pretende hacernos creer que los costes del proyecto inicial, los modificados, las maquetas y demás gastos relacionados con el auditorio nada tienen que ver con el coste total del mismo”.



En este sentido, y a pesar de que se les ha negado el acceso a la documentación por el momento, según denuncian, los populares de Beatriz Castro insisten en que teniendo en cuenta los datos que llevan contabilizados, el coste real del auditorio incluyendo coste de la obra, proyecto inicial, infografía y maqueta, modificaciones del proyecto, dirección de obra, intereses, estudios topográficos, plan de seguridad y finalización de obra “superaría con creces los 6 millones de euros”.



Ante el devenir de los acontecimientos, la formación asegura que Cacabelos, “no tiene ningún reparo en engañar a la gente con argucias variables a su conveniencia para justificar sus errores y seguir despilfarrando el dinero de todos los vecinos, con las modificaciones del proyecto que perfectamente se podían haber evitado si las cosas se hubieran hecho bien desde un principio“. Empezando, dicen, por buscar para el Auditorio un lugar con un espacio adecuado de estacionamiento ya que por todos es sabido que el Monte da Vila no es precisamente un lugar donde se aparque fácilmente.



Por todo ello, dan un “ultimátum” al gobierno local, para que se les entregue la documentación de las obras y ya han tramitando la solicitud nuevamente por registro municipal, “recordamos que el plazo máximo de contestación según marca la ley es de cinco días”, advierte el PP.