El PP lleva al Parlamento el rechazo de Costas a renovar la tubería del litoral

El PP ha presentado una iniciativa en el Parlamento gallego para unir a todos los grupos políticos y reclamar a Costas que rectifique los criterios aplicados en el proyecto de la Xunta para renovar el colector de fecales que discurre por el litoral entre Vilanova y Cambados, y lo autorice. Lo anunciaron ayer la diputada autonómica, Elena Suárez, el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, y la portavoz y candidata cambadesa, Sabela Fole, recordando que su mal estado y antigüedad provocan vertidos frecuentes a la Ría de Arousa y que precisa una urgente sustitución.





Es más, Suárez recordó que Costas de Pontevedra dio el visto bueno al proyecto de Augas de Galicia, valorado en 1,2 millones para el cambio, pero “cando chegou a Madrid, co Ministerio de Transición Ecolóxica topamos. Non sei que pasa, que todo o que chega a ese ministerio de Galicia e con referencia ao sector do mar-industria, se paraliza automaticamente”, declaró. Y es que las industrias asentadas en la zona están muy preocupadas y han llegado a “rogar” que se permita renovar la tubería ante la necesidad

de contar con agua de calidad para su supervivencia.





Pero además de una cuestión socioeconómica, es un tema medioambiental, como señaló Durán, para quien “no hay organismo menos ecológico que quien está permitiendo que se viertan fecales directamente al mar. Es una canallada y una barbaridad”, manifestó. También destacó el hecho de que tanto la Mancomunidade do Salnés como el Concello de Cambados están gobernados por el PSOE, así que considera que tendrían facilidad para convencer a Costa, pero “lo están consintiendo. No sé qué es peor, ser malos o tontos, pero una cosa u otra son”.





El regidor cargó contra el ayuntamiento vecino acusándole de no personarse en el proyecto y Fole le pidió que “presione” para que se autorice. También anunció que solicitó información sobre las alegaciones que pudiera haber presentado por el rechazo del Estado. Sin embargo, el alcalde, Samuel Lago, le replicó ayer mismo y la ve un “pouco despistada”, dijo, pues aseguró que su pregunta en el Concello era por una concesión no sobre este proyecto.





Lago responde a las críticas

En cuanto al resto, el regidor cambadés cree que el PP hace “pura propaganda, sen ningunha finalidade de xestión” porque “entrou en campaña” y “busca a confrontación, que nós rexeitamos, e as descalificacións, quizais pensando que lle vai dar máis rédito electoral que a obra non se faga”, declaró.





Lago también aseguró que fue la propia Augas de Galicia quien “nos deixou fora” de la tramitación del proyecto; que le dijo que se encargaría Vilanova para “evitar duplicidades”, pero defendió que, aún así, se preocuparon y pone en duda que la Xunta contactara con el Estado con el mismo propósito. De hecho, anunció que ha contactado con la subdelegada de Pontevedra para “axilizar” una nueva reunión con Costas, lo que se sumaría a otras peticiones y contactos realizados anteriormente por este tema, pues también reclaman la renovación de la tubería.





El alcalde también indicó que en una reunión mantenida entre los dos concellos y la Xunta acordaron plantearle el proyecto “como unha reforma da rede” y no como un nuevo colector o hacerle “pequenas modificacións” que no alterasen el proyecto para mantener las autorizaciones ambientales.