El PP pide reforzar la seguridad ciudadana tras el robo de un coche este fin de semana en Cambados

El PP de Cambados exigió ayer vía comunicado “medidas inmediatas” de refuerzo de la seguridad ciudadana, “tras novos incidentes e roubos en Cambados durante a fin de semana”. Refieren los populares el robo de un vehículo en la Avenida da Pastora. Un episodio que vinculan a un “incremento da inseguridade”, que se vería “acrecentado pola situación da Policía Local”. Tal situación, añaden, estaría “xerada polo goberno local e polo retraso na incorporación de efectivos da Garda Civil derivada das paralizacións e adiamentos na obra do novo cuartel, a piques de cumprir dous anos”.

Junta local de seguridad

La portavoz de los populares cambadeses, Sabela Fole, valoró ayer que “cremos que a situación está a chegar a un punto intolerable e o autocompracente cuatripartito de Cambados debe comezar a tomar medidas contundentes e facelo de inmediato, porque os veciños non poden estar co medo de se terán o seu coche estacionado na rúa, se o seu comercio vai estar en condicións de abrir as portas ou se poden sufrir algunha agresión ou acto vandálico”, consideran.



Por ello, recomendó la celebración de una junta local de seguridad. Pero insistiendo en la idea de que el incremento de la seguridad ciudadana debe pasar “por darlle solución dunha vez por todas á situación da Policía Local, cun xefe dimitido polas inxerencias do edil de Seguridade, con efectivos insuficientes que nos deixan sen servizo polas tardes e sen persoal para facer patrullas polas noites, alomenos das fins de semana”. También piden acciones en Madrid para reclamar más guardias civiles.