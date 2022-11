El PP presenta en el Congreso enmiendas al Presupuesto del Estado para O Salnés valoradas en dos millones de euros

El PP ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2023 sobre proyectos de la comarca de O Salnés “olvidados” y “necesarios” que suman dos millones de euros. Entre ellos están la nueva plaza de abastos de Cambados, que sigue a la espera del plan especial de Portos, sendas en Vilanova y O Grove y la regeneración de la “playa del cemento” (O Preguntoiro).





El diputado nacional Juan Constenla compareció ayer junto a responsables de la comarca para detallar las iniciativas recogidas previamente de las agrupaciones locales. En el caso de Cambados, en el Presupuesto aparece el nombre de la aportación estatal al nuevo mercado, pero sin consignación económica, así que “non teñen pensado levalo a cabo”, expuso.





La nueva candidata a la Alcaldía, Sabela Fole, defendió que su partido dejó el proyecto para “despegar” en 2013 y culpó a los gobiernos locales de la izquierda del retraso. “Sabemos que o Plan Especial conleva uns trámites moi farragosos, pero nos consta que os requerimentos dos informes sectoriais non se atenderon puntualmente, tardáronse meses e nalgún caso, un ano”.





Reunión con Portos

Al alcalde, el socialista Samuel Lago, la reacción de los populares le parece “esperpéntica” porque “a praza está sen executar polo retraso da Xunta, que ten que otorgar as autorizacións”, manifestó. De hecho, mañana mantendrán una reunión con Portos y espera que haya dado lo pasos para salvar el que parece el último escollo para aprobar el plan especial. Esto es que “tivera en conta as directrices de Costas” para que el mercado y otras instalaciones ubicadas en dominio marítimo público terrestre “teñan encaixe legal” para que no haya un nuevo “problema” y el Estado dé luz verde.





Aun así tiró de ironía y la enmienda le parece “estupenda”, pero espera que “sexan coherentes e tamén presenten alegacións aos orzamentos da Xunta, porque no seu caso nin aparece a partida da súa aportación”. De hecho, Lago mostró tranquilidad con el compromiso estatal asegurando que, como aparece, llegado el caso se le podría inyectar dinero de otras partidas “sen facer trámites de modificación orzamentaria”.





También volvió a pedir entendimiento entre ambas administraciones en lugar de “confrontación” para que la nueva Plaza sea una realidad lo antes posible, pues si en algo están de acuerdo PSOE y PP, es que la actual presenta un “estado calamitoso”, como expuso la alcaldable cambadesa. Fole detalló problemas de goteras, falta de espacio y unas condiciones higiénicas y de salubridad “difíciles de manter” que la convierten, dijo, en un “coladero de cartos”, en mantenimiento y reparaciones.





Para Vilagarcía, los populares reclaman, un año más, la regeneración de la playa de O Preguntoiro y la rotonda de acceso al Hospital do Salnés; temas de los que el alcalde, “nos vende conversaciones, nos dice que está hablado, pero se siguen olvidando”, explicó la portavoz local, Ana Granja. De hecho, expresó su temor por que, la “ya conocida como playa del cemento, siga igual el próximo verano”.





En el caso de Vilanova, solicitan el cumplimiento de “compromisos” como el de la pasarela de Rego do Alcalde y otras sendas costeras que “crearían riqueza también en Cambados, Vilagarcía y A Illa”, expuso su regidor, Gonzalo Durán. Con esto se refería a la vieja demanda comarcal de unir todos sus concellos costeros con un trayecto peatonal sin interrupciones y del que ya se han hecho tramos, como el que ejecuta actualmente la Xunta. Pero “lo triste es que este Gobierno tiene dinero de Europa y no sabe ni gastarlo. Es el más desastroso de la democracia; prima tonterías” y, según él, compra voluntades de los “radicales”. A este respecto, el diputado nacional aportó algunos detalles como, por ejemplo, que el Presupuesto de 2023 para el País Vasco creció en un 14 %, mientras que en Galicia fue del 0,4 %.





Las enmiendas también son para el paseo por el perímetro militar y la prolongación hasta Con Negro y la musealización de Adro Vello, en O Grove.