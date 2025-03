El PP urge soluciones al “caos” de las peatonalizaciones y obras de Cambados

El PP de Cambados urge “solucións efectivas” a lo que consideran un “terrible caos” en el centro urbano por la “pésima xestión das obras” y el “plan errático” de peatonalizaciones y cierres “indiscriminados” de las calles.



Los conservadores emitieron un comunicado muy duro con el departamento y gestión de José Ramón Abal, al que acusan de llevar “a outro nivel” su Concellería de “fochancas e caos”. Afirman que “as consecuencias as pagan os veciños con inseguridade viaria, atascos e peches de comercios”.



Por ello, consideran que “falta totalmente unha planificación do futuro das rúas, do modelo de vila, da actividade comercial e da xestión dos proxectos”. De paso, atacan no solo al edil de Pode, sino a la totalidad del cuatripartito: “Non hai unha idea común e todos van por libre, polo que xeran esta desfeita urbana”.



“Nefastas consecuencias”

Los populares afirman que los problemas que denuncian “reprodúcense por practicamente todos os puntos e barrios da vila, xa que despois do peche ao tráfico da Praza Asorey, con nefastas consecuencias para os establecementos comerciais desta contorna, agora pretenden facer unha actuación similar coa rúa Infantas”. Como en casi toda peatonalización, las críticas arrecian, en este caso porque desde el PP creen que los miembros del gobierno “demostran” con “os seus anuncios” que “nin sequera saben como, porque o que ía ser outra peonalización e clausura de rúa parece ser que vai pasar a ser unha proba no verán”.

“O cuatripartito non ten unha idea común para Cambados, van por libre e xera esta desfeita urbana”



Por ello, hablan de “indefinición” y de indecisiones “aberrantes”. “Non hai un plan estudado que determine que rúas se poden peonalizar e de que maneira”. “Máis ben queren ir probando, polo método ensaio-erro, malia que iso teña graves consecuencias para o comercio, para os veciños e para a vila, mentres eles xogan con Cambados como se fora o Cityville”, un videojuego de construcción.



A las “chamadas paradas exprés”, consideran que deberían llamarlas “paradas estrés, que é como realmente funcionan”, “mentres se perden prazas de aparcamento, se clausuran rúas fundamentais” y “medran”, afirman, tanto los “atascos” como “problemas circulatorios”.



Finalmente, critican también la “nula xestión das obras”, “que ademais son de gran importancia e millonarias por redundar en todo o saneamento grazas ao investimento da Xunta, sen que haxa un plan para minimizar as súas inevitables molestias e aumente o risco de accidente”. El cuatripartito, concluyen, “non ten unha idea común para Cambados e todos van por libre”.